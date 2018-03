3 Goldmedaillen für die Brauerei GANTER beim DLG-Qualitätswettbewerb 2018

Ein guter Start in den Frühling für die Brauerei Ganter: Die Biere Ganter Spezial Export, Ganter Magisch Dunkel und das dunkle Starkbier Ganter Wodan wurden mit der DLG-Medaille in Gold prämiert.



An neuer CRAFT-Bier Kategorie teilgenommen



Mit der goldenen Auszeichnung für die Spezialitäten Ganter Wodan und Ganter Magisch Dunkel in der Kategorie CRAFT-Biere wurde bestätigt, dass die Brauerei mit der Kombination aus besten Zutaten und traditionellem Brauhandwerk genau richtig liegt. Ganter ist damit eine der ersten Brauereien Südbadens, welche diese Auszeichnung in der Kategorie CRAFT-Bier erhalten hat.



Reinheit des Geschmacks und Rezeptur überzeugten



Die wichtigste Voraussetzung für die Teilnahme an der DLG-Bier-Qualitätsprüfung ist, dass das Bier nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut wird. Die Reinheit des Geschmacks, Vollmundigkeit, Frische und Geschmacksstabilität sind die wesentlichen Kriterien bei der Untersuchung. Mit der Auszeichnung bescheinigen die DLG-Tester der Brauerei Ganter Spitzenbiere von besonderer Qualität zu brauen.

