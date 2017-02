BT Jugendtheaterproduktion "Grete Minde" ist für den Internationalen Papageno Award 2017 nominiert!

Das BT Jugendtheater greift schon wieder nach den sprichwörtlichen Sternen; dieses Mal im Rahmen des neu aufgelegten Internationalen Papageno Awards 2017. Der Papageno Award gehörte bisher zu den herausragenden Auszeichnungen im Bereich Jugendtheater im deutschsprachigen Raum. Der Papageno Award 2017 ist nun zum ersten Mal international ausgerichtet, wobei das BT Jugendtheater mit seiner Produktion „Grete Minde“ nach Fontanes gleichnamiger Novelle wieder zu den Nominierten gehört.



Neben weiterer Auszeichnungen erhielt das BT Jugendtheater unter der Leitung von Christiane Ziehl bereits 2012 („Der Sommernachtstraum“), 2014 („Die Geschichte vom Soldaten“) und 2015 („Frühlingserwachen“) die begehrten Preise „Goldener Papageno“ bzw. „Goldener Vogel“ im Rahmen des „Papageno Awards“, der alle 2 Jahre von der Reimann Akademie ausgelobt wird.



„Was im Sport so selbstverständlich ist, nämlich, dass junge Leute im Alter von 15 bis 21 Jahren wegen außergewöhnlicher, großartiger Leistungen von der Öffentlichkeit gewürdigt und ausgezeichnet werden – denken wir nur an Weltmeisterschaften, Olympiaden etc. – und somit breite Anerkennung finden, muss ebenso auch für die Kunst gelten.



Bei Kunst geht es zwar nicht darum, der Schnellste, der Stärkste oder der Trefferreichste zu sein, jedoch ist sie im Gegensatz dazu das Ergebnis eines kreativen Leistungsprozesses. Demnach ist die Kunstschaffung eine einzigartige entwickelte Tätigkeit, die auf Wissen, Erkenntnis, Wahrnehmung, Übung, Inspiration und Intuition aufbaut. Dies erfordert Fleiß, Ausdauer, Disziplin und eine gereifte Empathiefähigkeit“ so die Leitidee von Reinhard Reimanns, Gründer des Papageno Awards.

