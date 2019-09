Pressemitteilung BoxID: 765773 (Brand Upgrade GmbH)

Selgros feiert im September "Tage der Eigenmarken"

Eigenmarken-Welt von Transgourmet wird weiter ausgebaut

Noch mehr Eigenmarken-Produkte bei Selgros und Transgourmet im Sortiment sowie im Onlineshop: Das Sortiment umfasst heute rund 2.500 Artikel und setzt sich aus den Marken „Transgourmet Economy“, „Transgourmet Quality“, „Transgourmet Premium“ sowie „Transgourmet Ursprung“ zusammen. Diese vier Eigenmarken decken die unterschiedlichen Bedürfnisse der Kunden aus der Gemeinschaftsverpflegung und Gastronomie ab – von der budgetorientierten Küche bis hin zu gastronomischen Angeboten für Kunden mit besonderen Ansprüchen. Den Sortimentsausbau feiert der Selbstbedienungsgroßhandel Selgros Cash & Carry, der zu Transgourmet Central & Eastern Europe gehört, mit exklusiven „Tagen der Eigenmarken“ für seine Kunden.



Eigenmarken sind auf dem Vormarsch – auch im Großfachhandel: Die vier Transgourmet-Eigenmarken bieten für jeden Kundennutzen und jeden Anspruch eine darauf zugeschnittene Qualitäts- und Kostenstufe an und decken damit sämtliche Bedürfnisse professioneller Köche ab. Ganz neu ist eine umfangreiche Gewürzwelt: Unter der Eigenmarke „Transgourmet Quality“ erscheinen im September rund 100 Gewürze, Kräuter und Gewürzmischungen. „Mit dem Angebot unserer Eigenmarken in allen Selgros-Märkten unterstützen wir die Wachstumsstrategie des Unternehmens und stärken die Aufmerksamkeit für unsere eigenen Produkte“, erläutert Thomas Carl, Leitung Category Management bei Selgros. „Dazu gehört auch ein kontinuierlicher Ausbau unserer Eigenmarken-Welt, so wie aktuell mit dem umfangreichen Gewürzsortiment. Mit unseren Eigenmarken bieten wir in den Märkten rund 1.000 immer erhältliche Produkte und sind mit ‚Transgourmet Ursprung‘ sogar der erste Lebensmittelgroßhändler mit einer eigenen Nachhaltigkeitsmarke.“



Vier starke Eigenmarken



Die Eigenmarke „Transgourmet Economy“ richtet sich an Gastronomen und Küchenleiter, die unter engen Kostenvorgaben arbeiten müssen, aber dennoch hohe Qualitätsanforderungen an ihre Küche haben. Ein Plus für „Economy“: Die Kunden können aus Basisprodukten zum günstigen Preis wählen, die sich für die Profiküche eignen.



Innovation und Kreativität gehören zu den Hauptargumenten für Tischgäste. Köche werden bei der Eigenmarke „Transgourmet Quality“ garantiert fündig, denn mit den verschiedenen Grundzutaten, aber auch Convenience-Produkten lassen sich vielfältige Menüs erarbeiten. Die Sortimentsartikel bieten Qualität und Vielfalt für eine professionelle Küche, mit denen immer wieder kulinarische Trends gesetzt werden können.



Eine kulinarische Entdeckungsreise verspricht auch die Eigenmarke „Transgourmet Premium“. Die Produktauswahl überzeugt in puncto Herkunft und Geschichte sowie mit einer außergewöhnlichen Qualität. Das Sortiment bietet Gastronomen beispielsweise exklusive Gewürze wie das Wacholderrauchsalz, das in Räucheröfen in Dänemark veredelt wird, Rubs (Trockenmarinade) nach eigener Rezeptur oder walisisches Lammfleisch.



Mit „Transgourmet Ursprung“ kommt Nachhaltigkeit auf die Speisekarte: Die Eigenmarke bietet eine hervorragende Qualität, erzählt ursprüngliche Produzentengeschichten und garantiert eine abgesicherte Nachhaltigkeitsleistung. „Ursprung“ ist die einzige Eigenmarke, deren Produkte aufgrund einer limitierten Verfügbarkeit nur in ausgewählten Selgros-Märkten erhältlich sind. „Tage der Eigenmarken“ bei Selgros



Den ganzen September feiert Selgros den Sortimentsausbau mit Eigenmarken-Tagen und in allen Märkten können unter dem Motto „Riechen und Schmecken“ verschiedene Eigenmarken-Produkte probiert werden. In zwölf ausgewählten Märkten finden auch Verkostungen statt: Im Rahmen einer Roadshow von Markt zu Markt gibt es vor Ort Show-Cooking und ein Koch präsentiert leckere Gerichte zum Probieren und Nachmachen; alles ebenfalls zubereitet mir den neuen „Transgourmet Quality“-Gewürzen.



Über Transgourmet Deutschland



Transgourmet Deutschland gehört zum Unternehmen Transgourmet Central & Eastern Europe. Als führender Multi-Channel-Anbieter ist Transgourmet Central & Eastern Europe der Abhol- und Belieferungsgroßhandel für Kunden aus Gastronomie, Hotellerie, Betriebsverpflegung, sozialen Einrichtungen, Einzelhandel und weiteren Gewerben. Unter dieser Dachmarke sind die Spezialisten „Transgourmet“ für die Zustellung, „Selgros Cash & Carry“ für die Abholung sowie „Transgourmet Cash & Carry“ als regionales Abholformat mit Zustellung vertreten.





Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (