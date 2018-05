Erfolg und Motivation durch eine nachhaltige Küche in der Gemeinschaftsverpflegung

Nachhaltigkeit ist in aller Munde – buchstäblich. Immer mehr Menschen möchten sich nachhaltig und gesund ernähren, schonend mit den natürlichen Ressourcen umgehen und das Tierwohl achten. Auch für Einkaufs- und Küchenleiter wird die verantwortungsvolle Verpflegung ihrer Gäste und Mitarbeiter zunehmend zum Image- und Erfolgsfaktor. Was Nachhaltigkeit in einer Großküche überhaupt bedeutet, welche Mehrwerte sie bietet und wie man entsprechende Prozesse zu tragbaren Kosten realisiert, das vermittelt jetzt ein Fachseminar von Transgourmet, das an mehreren Veranstaltungsorten in Deutschland angeboten wird.



Unter dem Titel „Nachhaltig aufgetischt – mehr Erfolg durch Verantwortung für Mensch, Tier und Umwelt“ wird es ab Juni 2018 an aktuell sieben Seminarterminen um Theorie und Praxis nachhaltiger Küchenprozesse gehen. Transgourmet besitzt seit vielen Jahren besonderes Know-how im Hinblick auf nachhaltige Produkte und Strategien und hat sich selbst das Ziel gesetzt, zum nachhaltigsten Unternehmen seiner Branche zu werden. Transgourmet bietet unter anderem mit seiner Eigenmarke „Transgourmet Ursprung“ ein wachsendes Portfolio an Produkten aus traditioneller und nachhaltiger Landwirtschaft an. Regelmäßig berät das Unternehmen zudem seine Kunden bei der Implementierung nachhaltiger Verpflegungsformen. Nun wird es mit einem weiteren Seminar umfassende Informationen für die Fachverantwortlichen für Einkauf und Küche interessierter Unternehmen geben.



Was bedeutet mehr Nachhaltigkeit für meine Küche? Woran erkenne ich entsprechende Produkte? Wie setze ich nachhaltige Prozesse und Rezepturen am besten um und gehe erste Schritte in Richtung eines sinnvoll funktionierenden Nachhaltigkeitsmanagements? Wie kommuniziere ich das Thema Nachhaltigkeit effektiv an Gäste und innerhalb meines Betriebes oder meiner Einrichtung? Fragen wie diese stehen im Zentrum der einzelnen Module, die während des Seminartages behandelt werden. Aber auch die Überlegungen: Welche Möglichkeiten lassen sich in die Praxis umsetzen, welche Hürden gilt es zu überwinden? Was ist meinen Mitarbeitern und Gästen wichtig? Nicht zuletzt gehören auch die Themen Energie und Klima zu den Grundlagen. Aufgelockert und ergänzt werden die Fachinformationen durch Best-Practice-Beispiele und natürlich durch die Beantwortung von Fragen der Teilnehmer. Das Auftaktseminar am 18. Juni 2018 in der Umgebung von Ulm wird zudem mit einem Lieferantenbesuch von Transgourmet Ursprung kombiniert.



„Wir möchten unseren Kunden helfen, durch ihr Engagement ihre Tischgäste zu begeistern“, betont Melanie Prengel, die als Nachhaltigkeitsmanagerin bei Transgourmet die Seminarinhalte konzipiert hat. Thomas Bartelt, Referent für den Bereich Nachhaltigkeit bei Veranstaltungen, fügt hinzu: „Auf unserem Fachseminar teilen wir unser Know-how mit den Unternehmen und zeigen ihnen, wie sie das Thema Nachhaltigkeit in ihrem Haus vorantreiben und leben können. Aus eigener Verantwortung – und aus ökonomischer Notwendigkeit.“



Termine 2018:

18.06. bei Ulm +++ 21.06. Eichenau +++ 25.09. Köln +++ 15.10. Ulm +++ 23.10. Bayreuth +++ 08.11. Varel-Dangast +++ 13.11. Hildesheim



Die Kosten betragen 75,00 Euro zzgl. MwSt. pro Teilnehmer. Die Personenanzahl pro Seminar ist auf maximal 20 Teilnehmer begrenzt. Weitere Informationen zum Seminarangebot 2018 von Transgourmet unter www.transgourmet.de/web/service/seminare



Über Transgourmet Deutschland

Transgourmet Deutschland gehört zum Unternehmen Transgourmet Central & Eastern Europe. Als führender Multi-Channel-Anbieter ist Transgourmet Central & Eastern Europe der Abhol- und Belieferungsgroßhandel für Kunden aus Gastronomie, Hotellerie, Betriebsverpflegung, sozialen Einrichtungen, Einzelhandel und weiteren Gewerben. Unter dieser Dachmarke sind die Spezialisten „Transgourmet“ für die Zustellung, „SELGROS“ für die Abholung sowie „Transgourmet Cash & Carry“ als regionales Zustellformat mit Abholung vertreten.

