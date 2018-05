"Gesundheit als Menschenrecht gilt auch für die Pflegenden"

Anlässlich des Tages der Pflegenden am 12. Mai spricht sich Bernd Meurer, Präsident des Bundesverbands privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa), für Programme zur Förderung und zum Erhalt der Gesundheit von Pflegenden aus: „Das diesjährige Motto ,Health is a Human Right‘ steht nicht nur dafür, dass grundsätzlich alle Menschen einen Anspruch auf angemessene Pflege haben. Besonders an dem Tag der Pflegenden sollten wir an diejenigen denken, die stets kompetent, fürsorglich und verlässlich für die Pflegebedürftigen in unserem Land im Einsatz sind. Ihre Arbeit ist für unsere Gesellschaft von größter Bedeutung, und wir zollen ihnen größten Respekt. Deshalb sollten Pflegende einen Zugang zu Maßnahmenpaketen haben, mit denen ihre eigene Gesundheit geschützt wird“, so Meurer, der in diesem Zusammenhang auf bereits existierende Projekte verweist. So gebe es beispielsweise in Bayern seit Jahren eine Kooperation zwischen dem Bayerischen Heilbäder-Verband (BHV) und dem bpa. Dieses Modell sei auch auf andere Bundesländer anwendbar.



Seit 1967 wird in Deutschland am 12. Mai in Erinnerung an die Vorreiterin der modernen Pflege, Florence Nightingale, der Tag der Pflegenden begangen. Der vom Weltverband der Pflegekräfte (International Council of Nurses/ICN) organisierte Aktionstag steht in diesem Jahr unter dem Motto „Health is a Human Right“ (zu Deutsch: „Gesundheit ist ein Menschenrecht“).

bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e. V. (bpa) bildet mit mehr als 10.000 aktiven Mitgliedseinrichtungen die größte Interessenvertretung privater Anbieter sozialer Dienstleistungen in Deutschland. Einrichtungen der ambulanten und (teil-)stationären Pflege, der Behindertenhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe in privater Trägerschaft sind im bpa organisiert. Die Mitglieder des bpa tragen die Verantwortung für rund 305.000 Arbeitsplätze und circa 23.000 Ausbildungsplätze (siehe www.youngpropflege.de oder auch www.facebook.com/...). Das investierte Kapital liegt bei etwa 24,2 Milliarden Euro.





Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren