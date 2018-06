Woche der Botanischen Gärten 2018 und Ausstellung "Die Grüne Apotheke - vom Hortus Medicus zur Pharmaforschung"

Bei Wissensdurst fragen Sie Ihren Gärtner oder Botaniker!



Gelegenheit dazu gibt es vom 9. bis 17. Juni 2018 in über 40 Botanischen Gärten in ganz Deutschland und Österreich. Unter dem Motto „Die Grüne Apotheke – vom Hortus Medicus zur Pharmaforschung“ stehen Arzneipflanzen im Mittelpunkt der diesjährigen Woche der Botanischen Gärten. Mit zahlreichen Veranstaltungen und einer gemeinsamen Ausstellung rücken die Gärten die zentrale Rolle der Pflanzen für die Heilkunde und die Bedeutung der pflanzlichen Vielfalt ins Blickfeld der Besucherinnen und Besucher. 35 Gärten zeigen die gleichnamige Ausstellung, meist über die ganze Saison hinweg – und wer mag, kann sich die Fülle an spannenden Informationen in Form einer Broschüre mit nach Hause nehmen.





Botanische Gärten haben eine enge historische Verbindung zu Heilpflanzen, und so lag es nahe, die Rolle von Pflanzen in der Medizin in den Fokus einer Ausstellung zu nehmen. Dabei werden sowohl altbewährte als auch noch weitgehend unbekannte Arzneipflanzen im Detail vorgestellt (von Arnika, Salbei und Knoblauch bis hin zu



Schlafmohn, Eibe oder Maiapfel). Den Kern der Ausstellung stellen jedoch



Themenposter zu einer breiten Palette von Fakten rund um Pflanzen in der Heilkunde dar, so zum Beispiel:





Zubereitung pflanzlicher Drogen und Arzneimittel

Gesetzliche Regelungen rund um Arzneipflanzen und Arzneimittel  Superfood – was steckt dahinter?

Giftpflanzen in der Heilkunde

Arzneipflanzen im Welthandel

Aktuelle Forschungsfragen

Heilpflanzen versus Natur- und Artenschutz





Die begleitende Ausstellungsbroschüre fasst sämtliche Ausstellungsinhalte im praktischen Mitnahmeformat zusammen, ergänzt durch einige vertiefende Essays. Sie ist in den teilnehmenden Gärten erhältlich.



Näheres unter http://www.verband-botanischer-gaerten.de/pages/bg_woche.html



Ausstellung und Woche der Botanischen Gärten sind eine Initiative des Verbands Botanischer Gärten e.V. (www.verband-botanischer-gaerten.de).



Weitere Informationen zur Ausstellung



Auszug aus dem Vorwort zur Broschüre von Prof. Dr. Maximilian Weigend, Direktor der Botanischen Gärten der Universität Bonn und Präsident des Verbandes Botanischer Gärten:



„Arzneipflanzen und deren Anwendung sind ein komplexes Feld. Buchstäblich zehntausende von Pflanzenarten wurden oder werden als „Arzneipflanzen“ eingesetzt – bei weitem nicht alle zu Recht, aber einige sind auch für die moderne Medizin unersetzlich. Auf kaum einem Gebiet findet sich allerdings auch so viel gefährliches Halbwissen: Überlieferung, Esoterik, gefühltes Wissen, empirische Daten und kritische naturwissenschaftliche Erkenntnisse liefern einen bunten Strauß von Vorstellungen, Meinungen und Fakten, die die Einstellung der Menschen gegenüber Arzneipflanzen prägen. Wir haben uns deshalb bemüht, alle dargestellten Fakten kritisch zu hinterfragen und von Experten überprüfen zu lassen, um wissenschaftlich fundiert zu informieren. Trotzdem kann diese Ausstellung kein Pharmazielehrbuch ersetzen.



Ganz bewusst haben wir auch auf jegliche Rezepturen zur Selbstmedikation verzichtet. Im Krankheitsfalle konsultieren Sie bitte Ihren Arzt oder Apotheker.



Ziel der Ausstellung und der diesjährigen Woche der Botanischen Gärten ist es, den Besucherinnen und Besuchern der Botanischen Gärten einen differenzierten Blick auf die zentrale Rolle von Pflanzen in der Heilkunde – damals wie heute – zu eröffnen und damit das Interesse für die grüne Apotheke zu wecken.“



Titel der Ausstellungstafeln:





Hortus Medicus – Ursprung der botanischen Gärten

Nicht nur Kamillentee – Die Bedeutung von Pflanzen in der modernen Heilkunde

Ein teures Gut? Der weltweite Handel mit Arzneipflanzen

Die politische Arzneipflanze – Eine Frage der globalen Gerechtigkeit

Droge, Kraut & Pulver – Wie aus Pflanzen Arzneimittel werden

Tee, Extrakt oder Tinktur? Die Zubereitung pflanzlicher Arzneimittel

Wenn’s rein sein muss – Wie Wirkstoffe aus Pflanzen gewonnen werden

Verfälschungen auf der Spur – Qualitätssicherung bei pflanzlichen Arzneimitteln

Macht die Dosis das Gift? Der Einsatz von Giftpflanzen in der Heilkunde

Hilft bei Hunger und Ekzemen – Multifunktionspflanzen in der Heilkunde

Abwehr und Kommunikation – Wozu die Inhaltsstoffe den Pflanzen dienen

Recht und Gesetz – Pflanzliche Arzneimittel im Paragraphendschungel

Superfood & Co – Gibt es besonders gesundheitsfördernde Pflanzen?

Schmerzmittel – Von der Opiumtinktur zu modernen Arzneistoffen

Risiken und Nebenwirkungen – Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker





www.verband-botanischer-gaerten.de



Die Ausstellung ist in folgenden Gärten zu sehen:





Bayreuth – Ökologisch-Botanischer Garten der Universität Bayreuth

Berlin – Späth Arboretum, Institut für Biologie der Humboldt-Universität Berlin

Bielefeld – Botanischer Garten der Stadt Bielefeld

Bochum – Botanischer Garten der Ruhr-Universität Bochum

Bonn – Botanische Gärten Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn

Bremen – Botanischer Garten und Rhododendron-Park, Bremen

Darmstadt – Botanischer Garten der TU Darmstadt

Dortmund – Botanischer Garten Rombergpark der Stadt Dortmund

Dresden – Botanischer Garten der TU Dresden

Düsseldorf – Botanischer Garten der Universität Düsseldorf

Erlangen – Botanischer Garten Universität Erlangen-Nürnberg

Frankfurt/Main – Botanischer Garten der Stadt Frankfurt am Main

Frankfurt/Main – Wissenschaftsgarten der Goethe-Universität Frankfurt am Campus Riedberg

Freiburg – Botanischer Garten der Universität Freiburg

Hannover – Botanischer Schulgarten Burg, Schulbiologiezentrum

Karlsruhe – Karlsruher Institut für Technologie – KIT Botanischer Garten der Universität Karlsruhe

Kassel/Witzenhausen – Tropisches Gewächshaus der Universität Kassel, Witzenhausen

Kiel – Botanischer Garten der Universität Kiel

Köln – Die Flora, der Botanische Garten Köln

Krefeld – Botanischer Garten der Stadt Krefeld

Leipzig – Botanischer Garten Universität Leipzig

Magdeburg – Gruson-Gewächshäuser der Stadt Magdeburg

Mainau – Insel Mainau

Marburg – Botanischer Garten der Universität Marburg

München-Nymphenburg – Botanischer Garten München-Nymphenburg

Münster – Botanischer Garten der Universität Münster

Oldenburg – Botanischer Garten der Universität Oldenburg

Osnabrück – Botanischer Garten der Universität Osnabrück

Rostock – Botanischer Garten der Universität Rostock

Salzburg – Botanischer Garten der Universität Salzburg

Stuttgart-Hohenheim – Botanischer Garten der Universität Stuttgart, Hohenheim

Ulm – Botanischer Garten der Universität Ulm

Wien – Botanischer Garten der Universität Wien

Würzburg – Botanischer Garten der Universität Würzburg

Wuppertal – Botanischer Garten der Stadt Wuppertal





An der Woche der Botanischen Gärten nehmen außerdem teil:





Bad Schandau – Botanischer Garten im Kirnitzschtal

Berlin-Dahlem – Botanischer Garten und Botanisches Museum Berlin-Dahlem

Frankfurt/Main – Palmengarten der Stadt Frankfurt am Main

Potsdam – Botanischer Garten der Universität Potsdam

Radeberg – Botanischer Blindengarten Storchennest

Regensburg – Botanischer Garten der Universität Regensburg



Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren