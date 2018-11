Sonderausstellung "Tropische Schmetterlinge"

20.11.18

Besucht man die Gewächshäuser während der Wintermonate, so begegnen einem begeisterte Besucher mit Schweißtropfen auf der Stirn. Grund ist die traditionelle Ausstellung tropischer Schmetterlinge. Im umgerüsteten Wasserpflanzenhaus tummeln sich zu dieser Zeit etwa 400 Schmetterlinge aus den verschiedensten Tropenregionen. Als Puppen werden sie von speziellen Schmetterlingsfarmen eingeflogen. Unter den feuchtheißen Bedingungen des Gewächshauses schlüpfen sie rasch, meist in den Morgenstunden. Frühaufsteher können den Schlupf live miterleben.



Die Ausstellung ist ein besonderes Erlebnis für Jung und Alt, weil man auf Tuchfühlung mit den faszinierenden Insekten kommt. Kein Netz und keine Scheibe trennen die Besucher von den Tieren. Die etwa 40 Schmetterlingsarten unterscheiden sich nicht nur in Farbe, Form und Größe, sondern auch in ihrem Verhalten. Aus nächster Nähe können die Besucher Nahrungsaufnahme oder Eiablage beobachten. Eine besondere Herausforderung ist es, die meist gut getarnten Raupen der Schmetterlinge zu entdecken. Das Betreuungspersonal im Haus ist dabei gerne behilflich. Nicht nur für Kinder gehört die Verwandlung vom Ei über Raupe und Puppe zum Schmetterling zu den ganz großen Naturwundern.



Bei einer Pause im „Grünen Saal“ kann man auch noch heimische Schmetterlinge bewundern. Die beiden Künstlerinnen Christina Dichtl und Martina Zwanziger präsentieren dort naturgetreue Abbildungen heimischer Arten.

(lifePR) (