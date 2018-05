Die Münchner Kakteenfreunde e. V. veranstalten seit mehreren Jahren im Mai ihr „Münchner Treffen“ im Botanischen Garten München-Nymphenburg. Freundinnen und Freunde sukkulenter Pflanzen, Kakteenliebhaber und Kakteenzüchter kommen zusammen und tauschen sich aus. In der Winterhalle stellen sie für das Publikum ihre dornigen, saftgefüllten, grünen Schätze zur Ansicht und zum Verkauf aus. Auch der Botanische Garten zeigt eine kleine Auswahl aus seiner umfangreichen Sukkulentensammlung. Wer sich für die Sukkulentenkultur interessiert, kann sich an den Ständen fachgerecht beraten lassen. Viele wagen sich - schon allein wegen des oft dornigen, abweisenden Äußeren – nicht so recht daran, einen sukkulenten Zimmergenossen bei sich aufzunehmen. Aber wer sich näher mit dieser Pflanzengruppe befasst, wird bald von ihrer Vielfalt und Schönheit gefesselt werden.



Der Besuch der Ausstellung und Verkaufsbörse in der Winterhalle ist im Eintritt in den Botanischen Garten inbegriffen. Die Tageskarte kostet regulär € 4,50, ermäßigt € 3.00. Die Kakteenbörse öffnet ebenso wie der Garten um 9 Uhr ihre Pforten. Sie



Kakteenbörse in der Winterhalle, Vorträge am 27. Mai 2018 schließt jedoch schon um 16 Uhr, während das Freiland des Botanischen Gartens bis 19 Uhr (Haupteingang) geöffnet bleibt. Die Südkasse, der Durchgang zum Schlosspark Nymphenburg, schließt bereits um 18.45 Uhr.



Die Kakteenbörse in der Winterhalle wird um 11 Uhr und um 14 Uhr begleitet von zwei Vorträgen, die Herr Chris Kettinger hält, der Vorsitzende der Münchner Kakteenfreunde e. V. Er zeigt eindrucksvolle Landschafts- und Pflanzenfotos aus Argentinien. Den Vortragsraum, den Großen Hörsaal des Botanischen Instituts, erreicht man über die Menzinger Straße 67. Der Eintritt in die Vorträge ist frei.



Sonntag, 27. Mai 2018, 9 – 16 Uhr



„Münchner Treffen“



Kakteen und andere Sukkulenten,



alpine Pflanzen und einheimische Raritäten



Ausstellung und Verkaufsbörse in der Winterhalle



Begleitprogramm: Zwei Vorträge, 11 Uhr und 14 Uhr



Vorträge von Herrn Chris Kettinger, Münchner Kakteenfreunde e. V.



im Großen Hörsaal des Botanischen Instituts, Eingang Menzinger Str. 67



Eintritt in die Vorträge frei



11 Uhr



Argentinien 2016, Teil I



Von der Sierra de Córdoba mit ihrer Vielfalt an Gymnocalycien bis in die südlichen Bergregionen Saltas



14 Uhr



Argentinien 2016, Teil II



Im kargen Hochland des Nordwestens: wild bedornte Kakteen mit kunterbunten Blüten, heimische Tiere und ein Wald aus alten Männern

