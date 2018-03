Basteln & Botanik

Bei der Führung im Botanischen Garten lernen die Kinder Pflanzen der Osterzeit, wie sie z.B. in Palmbuschen vorkommen, aber auch andere Frühlingsblumen kennen. Tulpen und Narzissen als Zierpflanzen oder Schlüsselblumen und Lerchensporn aus unserer heimischen Pflanzenwelt gehören dazu. Außer­dem erfahren die Kinder, was es für alte Bräuche gibt, die zum Palmsonntag gehören. Im praktischen und kreativen Teil der Veranstaltung können die Teilnehmerinnen und Teilnehmer bunte Ostersträuße für daheim schmücken. In Anlehnung an das Brauchtum der Palmsträuße enthalten diese unter anderem Zweige von Buchs und Weide mit Kätzchen, aber auch Kirschzweige, Efeu und anderes. Die Sträuße werden u.a. mit bunten Bändern und selbst bemalten Eiern geschmückt.



Eine Veranstaltung für Familien mit Kindern von 6-12 Jahren in Kooperation mit dem Botanischen Garten München-Nymphenburg.



Teilnahmegebühr: EUR 2,00 pro Kind

Erwachsene zahlen Eintritt in den Botanischen Garten

Materialgeld: ca. EUR 10,00 pro Strauß

Die Teilnehmerzahl ist begrenzt – Anmeldung erforderlich bis 22.03.2018 beim Botanischen Garten München-Nymphenburg unter Tel. 089 / 178 61-321 oder - 310.

