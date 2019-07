Pressemitteilung BoxID: 760524 (Botanischer Garten München-Nymphenburg)

Als die Tropen unsere Wohnzimmer eroberten

Kleine Geschichte der Zimmerpflanzen: vom Biedermeier bis heute

Ausstellung in der Winterhalle, 27.07. - 03.09.2019



Exotische Zimmerpflanzen sind heute selbstverständliche Begleiter in unseren Wohnräumen. Aber woher kommen sie ursprünglich? Und wann begannen sie unsere Wohnzimmer zu erobern? Einige von ihnen fanden schon vor langer Zeit auf unseren Fensterbänken ein neues Zuhause, manche sind aus der Mode gekommen, andere werden gerade wiederentdeckt.



Die Ausstellung führt in einer kleinen Zeitreise durch die Geschichte der Zimmerpflanzenkultur. In Einzelportraits werden die wichtigsten Arten vorgestellt, von der Zimmertanne bis zum Gummibaum, von der Schusterpalme bis zum Usambaraveilchen.

