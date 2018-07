Abendöffnung bis 22 Uhr mit Lesung und Führungen

Manfred Fock ist seit dem Jahr 2003 im gesamten Bundesgebiet in Botanischen Gärten, Bundes- und Landesgartenschauen sowie auf Kleinkunstbühnen unterwegs. Der Autor ist bekannt für seine hintergründig-satirischen Geschichten, die vom deutschen Gartenalltag zwischen Flensburg und Garmisch handeln. Manfred Fock ist der „Kultautor der legendären Gartenzwerg-Trilogie“ (Stuttgarter Nachrichten). Zu seinen Werken zählten auch „Laich am Teich“ und „Freibier für Schnecken“. Die tz-München schrieb: „Manfred Fock ist der Herr des Vorgartenkitsches, der Meister kleinbürgerlicher Nachbarschaftskriege und Beobachter von Rentnern und Wasserbomben werfenden Kindern“. In seinem neuen Buch „Heimatlauschen“ geht es um den Mammeldorfer Landwirt Franz-Xaver Wörl, der mit einem riesigen Kornkreis in seinem Weizenfeld zu tun hat, und um den Ort Wulsting, wo kamerabestückte Drohnen am weiß-blau gefärbten Himmel auftauchen und Abgründe offenbaren. Alle, die ihre Freude an schwarzem Humor haben, werden bei den bizarren Streifzügen durch die „Heimat“ jenseits von Kultur und Kruzifix auf ihre Kosten kommen. Musikalisch untermalt und akzentuiert werden die Texte durch Sophia Schmid an der Zither. Die Lesung am 7. August 2018 im Botanischen Garten findet in der Winterhalle statt und beginnt um 19.30 Uhr. Der Besuch ist im Eintrittspreis (4, 50 €, ermäßigt 3, 00 € inbegriffen).

