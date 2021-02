Das Münchner Immobilienberatungsunternehmen Bosseler & Abeking hat erneut eine größere Liegenschaft vermittelt. Das ca. 1.600 m² große Grundstück befindet sich in absolut ruhiger Lage unweit des Ortszentrums von Pullach im Isartal bei München.



„Der Wunsch der Eigentümer war es, nach der Veräußerung des Grundstücks einen bebauten Teil zurück zu erwerben. Diesem Wunsch konnte selbstverständlich entsprochen werden. Verlässlichkeit bilden das Fundament, auf dem das Vertrauen unserer Kunden und Partner gründet“, so Marcus Mayer, Dipl. Ing. Architektur bei Bosseler & Abeking, für die Transaktion zuständig.



„Durch mehrere Gespräche mit den zuständigen Behörden konnte hier ein außerordentliches Baurecht geschaffen werden, was sowohl Käufer als auch Verkäufer zugutekommt.“, ergänzt Andreas Köhler, Geschäftsführer von Bosseler & Abeking.



Als Käufer trat ein renommierter Münchner Bauträger auf, welcher seit Jahren eng mit Bosseler & Abeking zusammenarbeitet. Über genaue Lage und Kaufpreis der Liegenschaft wurde Stillschweigen unter den Parteien vereinbart.

(lifePR) (