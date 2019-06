Pressemitteilung BoxID: 757125 (Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH)

Trainingsauftakt am kommenden Sonntag um 11 Uhr - Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach am Mittwoch, 10. Juli, im Grenzlandstadion

Borussia Mönchengladbach nimmt am kommenden Sonntag, 30. Juni, die Vorbereitung auf die Saison 2019/20 auf. Das erste Training der FohlenElf unter dem neuen Cheftrainer Marco Rose ist am Sonntag um 11 Uhr im Stadion im BORUSSIA-PARK. Dabei werden die Spieler auch das neue Puma-Auswärtstrikot präsentieren. Für Zuschauer ist die Nordkurve geöffnet, auch der Biergarten hinter der Nordkurve, der FohlenShop, die FohlenWelt und die FohlenSportsbar sind geöffnet.



Als erstes Testspiel der neuen Saison steht am Mittwoch, 10. Juli, ein Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach auf dem Programm. Der 1. FC Mönchengladbach ist der älteste noch bestehende Verein im Westdeutschen Fußballverband und feiert in diesem Jahr sein 125-jähriges Jubiläum. Das Spiel gegen den Landesligisten findet im Grenzlandstadion in Mönchengladbach statt, Anstoß ist um 18.30 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf ab Mittwoch, 26. Juni, am Service-Point im FohlenShop im BORUSSIA-PARK und beim 1. FC Mönchengladbach. Stehplatztickets kosten 10 Euro, Sitzplatzkarten 15 Euro, ermäßigte Tickets gibt es für 5 Euro.



Vom 14. bis 21. Juli bezieht Borussia ein Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee. Weitere Testspieltermine werden in Kürze bekannt gegeben.

