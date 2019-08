Pressemitteilung BoxID: 764493 (Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH)

Sonderausstellung ab 5. September in der FohlenWelt: "Günter Netzer - Aus der Tiefe des Raumes"

Unter dem Titel „Günter Netzer – Aus der Tiefe des Raumes“ werden vom 5. September 2019 bis zum 15. März 2020 die Karriere und das Leben des wohl schillerndsten Spielers der Klubgeschichte von Borussia Mönchengladbach beleuchtet. Dabei stehen neben den sportlichen Leistungen des Regisseurs der Fohlenelf auch die vielen Facetten seines Schaffens außerhalb des Fußballplatzes im Fokus. Gezeigt werden bislang unveröffentlichte Bilder des Fußballers, Autoliebhabers und Diskothekenbesitzers Günter Netzer, der am 14. September 75 Jahre alt wird. Parallel zur Sonderausstellung zeigt Borussia in der FohlenWelt eine Kunstausstellung mit Werken, die sich mit dem Phänomen Günter Netzer beschäftigen.



Zur offiziellen Eröffnung der Sonderausstellung am Donnerstag, 5. September, um 18 Uhr (Einlass ab 17 Uhr) freut sich Borussia auf zahlreiche Gäste aus der Vereinsgeschichte, darunter Günter Netzer selbst und viele seiner Wegbegleiter aus der Fohlenelf und aus Mönchengladbach.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (