FC Chelsea kommt zur Saisoneröffnung in den BORUSSIA-PARK

Borussia Mönchengladbach feiert am 3. und 4. August im BORUSSIA-PARK Saisoneröffnung für die Spielzeit 2019/20. Am Samstag, 3. August, empfängt die FohlenElf den aktuellen Europa-League-Sieger FC Chelsea zu einem Testspiel im BORUSSIA-PARK. Anstoß ist um 17 Uhr. Der Kartenvorverkauf für dieses Spiel startet am Mittwoch, 3. Juli. Nach dem Spiel gegen den FC Chelsea können alle Besucher den Abend bei einer Fanparty an der Bühne hinter der Nordkurve ausklingen lassen.



Am Sonntag, 4. August, öffnen ab 11 Uhr die Tore im BORUSSIA-PARK für den von Borussias Hauptsponsor Postbank präsentierten traditionellen Tag der offenen Tür, bei dem sich Verein und Mannschaft mit einem bunten Bühnenprogramm, Autogrammstunden und viel Unterhaltung auf den Aktionsflächen im Norden und Westen des BORUSSIA-PARK den Fans zeigen werden. Erstmals kann bei einer Saisoneröffnung auch die im Mai eröffnete neue FohlenWelt besucht werden und natürlich werden auch Stadionführungen durch den BORUSSIA-PARK angeboten. Wie im vergangenen Jahr findet auch der Jünter-Tag für die Mitglieder des JünterClubs im Rahmen der Saisoneröffnung statt (hinter der Osttribüne).



Dies sind die bis jetzt feststehenden Termine der Saisonvorbereitung im Überblick:



Sonntag, 30. Juni: Trainingsauftakt im BORUSSIA-PARK (11 Uhr, für Zuschauer ist die Nordkurve geöffnet)

Mittwoch, 10. Juli: Freundschaftsspiel gegen den 1. FC Mönchengladbach im Grenzlandstadion in Mönchengladbach (18.30 Uhr)

Sonntag, 14. Juli, Trainingslager in Rottach-Egern am Tegernsee mit Testspielen am

bis Sonntag, 21. Juli: Mittwoch, 17. Juli, und Samstag, 20. Juli

Samstag, 3. August: Testspiel gegen den FC Chelsea im BORUSSIA-PARK (17 Uhr)

Sonntag, 4. August: Saisoneröffnung im BORUSSIA-PARK (11 bis 17 Uhr)

