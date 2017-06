Borussia verstärkt Trainerteam mit Otto Addo

Borussia Mönchengladbach verstärkt sein Trainerteam im Lizenzspielerbereich zur neuen Saison mit Otto Addo. Der 41 Jahre alte ehemalige Fußballprofi (Hannover 96, Borussia Dortmund, Mainz 05 und Hamburger SV) und ghanaische Nationalspieler (15 Länderspiele) wird für den Übergangsbereich verantwortlich sein. „Wir haben in unserem Kader viele Talente, die gerade aus dem Nachwuchs gekommen sind und die bei uns ihre ersten Schritte im Profifußball machen. Das sind Spieler wie Laszlo Benes, Djibril Sow, Mamadou Doucouré, Ba-Muaka Simakala und Will Ndenge, deren Entwicklung für Borussia Mönchengladbach sehr wichtig ist", so Sportdirektor Max Eberl. „Wir wollen für diese Spieler einen Trainer haben, der sich ausschließlich und intensiv um sie kümmert. Dies wird Otto Addo sein, wir freuen uns, dass wir ihn zu Borussia holen konnten." Otto Addo erwarb im März 2013 die Fußballlehrer-Lizenz, Borussia verpflichtete ihn vom dänischen Erstligisten FC Nordsjælland, wo er als Co-Trainer von Kasper Hjulmand für den Übergangsbereich tätig war.

