Borussia verpflichtet Michael Lang vom FC Basel

Borussia Mönchengladbach hat Rechtsverteidiger Michael Lang vom FC Basel verpflichtet. Der 27 Jahre alte Schweizer Nationalspieler, aktuell für die Schweiz bei der WM in Russland im Einsatz, erhält einen Vierjahresvertrag bei der FohlenElf. „Michael Lang ist ein Außenverteidiger mit viel Offensivdrang und internationaler Erfahrung. Wir freuen uns, dass wir ihn zu Borussia holen konnten und wünschen ihm für die anstehenden Aufgaben bei der WM weiterhin viel Erfolg“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl. Michael Lang spielte seit 2015 beim FC Basel und gewann dort die Schweizer Meisterschaft 2016 und 2017 sowie den Schweizer Pokal 2017. Im Dezember 2017 wurde er zum „Spieler des Jahres 2017“ der Schweizer Super League gewählt. In der Saison 2017/18 kam er in 34 Meisterschaftsspielen und acht Champions League-Spielen für den FC Basel zum Einsatz und schoss dabei acht Tore. Für die Schweizer Nationalmannschaft absolvierte er bisher 26 Länderspiele, davon zwei bei der WM in Russland.





