Borussia verpflichtet Marcus Thuram von EA Guingamp

Borussia Mönchengladbach hat Marcus Thuram von EA Guingamp verpflichtet. Der 21 Jahre alte Stürmer unterzeichnete heute einen bis Juni 2023 laufenden Vierjahresvertrag. „Wir freuen uns sehr, dass wir Marcus verpflichten konnten. Er ist ein schneller, robuster und torgefährlicher Angreifer, der sehr gut in unseren Kader passt und wir sind sicher, dass er in der Bundesliga seinen Weg gehen wird“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl. Marcus Thuram kam in der vergangenen Saison für Guingamp in insgesamt 38 Spielen in der französischen Ligue 1, im Pokal und im Ligapokal zum Einsatz und erzielte dabei 13 Tore. Zuletzt spielte er mit der französischen U21-Nationalmannschaft bei der U21-EM in Italien.

