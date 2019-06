Pressemitteilung BoxID: 757934 (Borussia VfL 1900 Mönchengladbach GmbH)

Borussia verpflichtet Breel Embolo von Schalke 04

Borussia Mönchengladbach hat Stürmer Breel Embolo von Schalke 04 verpflichtet. Der 22 Jahre alte Schweizer Nationalspieler unterschrieb am Mittwoch beim VfL einen bis Juni 2023 laufenden Vierjahresvertrag. „Wir kennen Breel Embolo schon seit mehreren Jahren und haben ihn in seiner Zeit bei Schalke natürlich weiter beobachtet“, so Borussias Sportdirektor Max Eberl. „Breel hatte in den vergangenen drei Jahren großes Pech mit zwei schwereren in Spielen erlittenen Verletzungen und natürlich haben wir uns auch im Detail mit seinem Gesundheitszustand beschäftigt. Wir sind überzeugt, dass wir ihm hier einen Neustart ermöglichen können und dass wir viel Freude an ihm haben werden. Er ist ein schneller, wuchtiger und torgefährlicher Angreifer, der sehr, sehr gut in unseren Kader passt.“ Breel Embolo (bisher 32 Länderspiele) verpasste wegen einer Fußverletzung zuletzt das Finalturnier der UEFA Nations League mit der Schweizer Nationalmannschaft. Er hat inzwischen mit dem Rehatraining bei Borussia begonnen und wird voraussichtlich Ende Juli das Mannschaftstraining aufnehmen können. „Von meinen Teamkollegen bei der Nationalmannschaft habe ich immer nur Positives über Borussia gehört, deshalb freue ich mich sehr, dass ich jetzt die Chance bekomme, für diesen Verein zu spielen“, so Breel Embolo. Für Schalke 04 bestritt Embolo in den vergangenen drei Saisons 48 Bundesligaspiele (zehn Tore), für den FC Basel kam er davor in 60 Erstligaspielen in der Schweiz zum Einsatz (21 Tore), dazu kommen insgesamt 27 Champions- und Europa-League-Spiele (4 Tore) für beide Vereine.

