Borussia verlängert Vertrag mit László Bénes

Borussia Mönchengladbach hat den 2021 auslaufenden Vertrag mit Mittelfeldspieler László Bénes (22) um drei Jahre bis Juni 2024 verlängert. "Laci hat in dieser Saison 15 von 17 Pflichtspielen gemacht, davon zehn in der Startelf. Nach seiner Ausleihe an Holstein Kiel hat er nun bei uns den Durchbruch geschafft. Er zählt zu den neuen, jungen Gesichtern unserer Mannschaft und wir freuen uns, dass wir ihn längerfristig an Borussia binden konnten", so Sportdirektor Max Eberl. László Bénes wechselte 2016 von MSK Zilina aus der Slowakei zu Borussia, von Januar bis Juni 2019 wurde er für ein halbes Jahr an Holstein Kiel ausgeliehen. Für die Fohlenelf bestritt er bisher 28 Pflichtspiele (1 Tor), seit Juni 2019 gehört er zum festen Kreis der slowakischen A-Nationalmannschaft (bisher 3 Länderspiele).

