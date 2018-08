Am Sonntag große Saisoneröffnung im BORUSSIA-PARK

Borussia Mönchengladbach feiert am Sonntag, 12. August, Saisoneröffnung. Alle Fans sind zum Tag der offenen Tür im BORUSSIA-PARK eingeladen (von 10 bis 17 Uhr). Um 11 Uhr findet im Stadion ein Trainingsspiel der FohlenElf gegen den Oberligisten FC Wegberg-Beeck statt. Der Eintritt ist kostenlos.



Neben einem bunten Bühnenprogramm, bei dem sich auch die Mannschaft den Fans präsentieren wird, wird in diesem Jahr auch erstmals der Jünter-Tag im Rahmen der Saisoneröffnung stattfinden. Dazu wird es exklusive Aktionen rund um das Stadion für die Mitglieder des Jünter Clubs geben. Auf den Aktionsflächen im Norden und Osten des BORUSSIA-PARK laden darüber hinaus viele attraktive Module die Besucher zum Mitmachen und Verweilen ein. Auch Borussias neuer Ausrüster PUMA wird sich am Sonntag den Fans präsentieren und so gemeinsam mit Borussia in die neue Saison und die neue Partnerschaft starten.



Am Tag zuvor, am Samstag, 11. August, spielt die FohlenElf um 15.30 Uhr im Waldstadion in Wegberg-Beeck gegen den spanischen Erstligisten Espanyol Barcelona.





