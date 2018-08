andro Kids Open (17.-19.08.2018)

Nur noch drei Tage sind es bis zum Turnierstart der 29. andro Kids Open. Bevor am Freitag, den 17. August um 10.30 Uhr die Wettkämpfe beginnen, findet die Eröffnungszeremonie des größten europäischen Tischtennisevents für den Nachwuchs statt (10.00 Uhr). Schirmherrin Andrea Milz, Staatssekretärin für Sport und Ehrenamt in der Staatskanzlei des Landes Nordrhein-Westfalen, wird die dreitägige Veranstaltung unter dem Motto "Tradition trifft Tischtennis" eröffnen.



1.108 Kinder und Jugendliche kämpfen in 16 Einzel- und acht Doppel-Klassen um Siege, Pokale und Sachpreise. Insgesamt werden 24 Sieger gekürt und 72 Zweit- und Drittplatzierte, ebenso viele Preisträger gibt es in den Trostrunden. Im "NRW-Talent-Cup", bei dem sich die Jüngsten (Jahrgang 2009 und jünger) neben Tischtennis auch in einem Leichtathletik-Wettbewerb messen, können sich weitere acht Teilnehmer auf eine Ehrung freuen. Doch ehe es soweit ist, werden von den Schülerinnen und Schülern knapp 4.500 Spiele an rund 80 Tischtennis-Tischen absolviert. Die Anmeldungen kamen aus allen 16 Bundesländern sowie insgesamt 21 Nationen. Die weiteste Anreise haben die Spieler aus China, die Jugendabteilung der Borussia ist mit 40 Kids bei ihrem Heimspiel am Start. In der Sporthalle im Arena-Sportpark Düsseldorf sind die ältesten Starter 16 Jahre alt, die Jüngste ist gerade einmal sechs.



Die Wettkämpfe beginnen am Freitag um 10.30 Uhr mit den Doppel-Konkurrenzen, die Finals finden am Samstag statt. Am zweiten Veranstaltungstag starten auch die Einzel-Wettbewerbe, die am Sonntag mit den Endspielen in allen Altersklassen gegen 13.15 Uhr und den anschließenden Siegerehrungen ihren Höhepunkt finden.



Für die jungen Sportler wird neben den Wettkämpfen auch ein buntes Rahmenprogramm angeboten. Die "Stars zum Anfassen" von Borussia Düsseldorf werden an allen drei Eventtagen vor Ort sein und mit den Teilnehmern spielen. In einer Rallye geht es um interessante Facts rund um die Kids Open und Borussia Düsseldorf, zusätzlich gibt es auch in diesem Jahr wieder eine andro Tischtennis-Messe. Im Innen- und Außenbereich gibt es zudem zahlreiche Mitmachaktionen wie eine Hüpfburg, Torwand und Kistenklettern des Partnervereins Döbelner SV, Blindentischtennis, eine Station von Global Engagement und ein Wipe Out des AirHop Trampolinparks.



Als besonderes Highlight haben die Kids am Freitag die Gelegenheit, sich das Eröffnungsspiel der Tischtennis Bundesliga zwischen Borussia Düsseldorf und dem TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell (19.30 Uhr, ARAG CenterCourt) live anzuschauen, sich inspirieren zu lassen. Tickets gibt es im freien Verkauf unter www.borussia-duesseldorf.com und für die Teilnehmer zum Sonderpreis in der Veranstaltungshalle.



Die Kids Open sind in diesem Jahr auch im Fernsehen zu sehen: ZDFtivi zeigt am Sonntag, den 19. August um 19.50 Uhr einen Beitrag in der Sendung „logo!“.

