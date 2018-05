Für Borussia Düsseldorfs Triple-Sieger gibt es keine Verschnaufpause. Nur drei Tage nach dem historischen Triumph durch den 3:1-Erfolg im Meisterschaftsfinale gegen die TTF Liebherr Ochsenhausen müssen Stefan Fegerl und Anton Källberg bereits wieder ran. Denn morgen beginnt die Qualifikation der hochkarätig besetzten China Open in Shenzhen (29. Mai - 3. Juni).



Drei Runden müssen Fegerl und Källberg gewinnen, um zum erlesenen Kreis der 32 Teilnehmer in der 1. Hauptrunde zu gehören, für die aus dem Borussia-Quartett lediglich Timo Boll gesetzt ist. Auch Kristian Karlsson muss sich erst einen der 16 noch zu vergebenden Plätze erspielen, hat aber aufgrund seiner Weltranglistenposition zunächst ein Freilos und greift daher erst am Mittwoch ins Geschehen ein.



In Shenzen sind 133 Herren angemeldet, allein Dimitrij Ovtcharov fehlt aus den Top Ten und mit Andrej Gacina (CRO) einer einziger weiterer Spieler der Top 40 der Welt. So ist Timo Boll hinter dem Weltranglistenersten Fan Zhendong (China) an Position zwei gesetzt, vor Xu Xin, Lin Gaoyuan und Ma Long (alle China). Diese fünf Akteure gelten als Topfavoriten auf den Titel des mit 346.000 US-Dollar dotierten Events der World Tour Platinum. Im Vorjahr erreichte der Düsseldorfer beim prestigeträchtigsten Turnier im Reich der Mitte das Finale und musste sich nur Landsmann Ovtcharov geschlagen geben. Um erneut in das Endspiel vorzudringen, müsste Boll voraussichtlich keine Geringeren als Ochsenhausens Simon Gauzy (FRA) im Achtelfinale, Ma Long im Viertel- und Xu Xin im Halbfinale aus dem Weg räumen.



Während sich Borussias Ausnahmespieler auf den Einzelwettbewerb konzentriert, treten seine Mannschaftskameraden auch im Doppel an. Kristian Karlsson geht mit Mattias Karlsson an den Start, Stefan Fegerl mit Joao Monteiro (POR) und Anton Källberg mit Elias Ranefur (SWE). Alle Paarungen sind ab Mittwoch zunächst in der Qualifikation gefordert, die Hauptrunde beginnt wie im Einzel am Donnerstag.



Die komplette Auslosung, Zeitpläne und Ergebnisse finden sie auf der Seite des Weltverbands www.ITTF.com.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren