Mit Vollgas und Doppel in die neue Saison

Mit einem Leckerbissen startet die Borussia an diesem Freitag in die neue Saison. Erster Gegner des Triple-Siegers im ARAG CenterCourt ist der TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell mit seinen Abwehr-Assen Wang Xi und Ruwen Filus. Die Partie beginnt um 19:30 Uhr.



Die Borussia tritt beim Saisonauftakt, der traditionell im Rahmen des Nachwuchsturniers „andro Kids Open“ stattfindet, in Bestbesetzung an. Timo Boll ist bereits seit Montag mit Kristian Karlsson, Omar Assar und Anton Källberg im gemeinsamen Training, lediglich der Inder Kamal Achanta ist beim ersten Spiel nicht dabei.



„Das wird direkt eine harte Prüfung für unsere Mannschaft“, sagte Cheftrainer Danny Heister heute im Rahmen der Saisoneröffnungspressekonferenz im ARAG Tower. „Besonders am Anfang der Saison weiß man noch nicht so richtig wo man steht, und Fulda ist mit seinen Defensivspieler für uns immer sehr gefährlich“. Eigens für die Begegnung gegen die Hessen hat der Niederländer in dieser Woche den griechischen Abwehrspieler und früheren Düsseldorfer Panagiotis Gionis als Trainingspartner einfliegen lassen. Für Timo Boll ist das Spiel eine Standortbestimmung, nachdem bei dem 37-Jährigen kurz nach dem Gewinn des Triples eine alte Nackenverletzung (Bandscheibenvorfall) aufgebrochen war, die ihn im Sommer weitgehend vom Training am Tisch abhielt. „Es fühlt sich schon wieder ganz okay an, aber bei 100 Prozent bin ich sicherlich noch nicht“, so der Weltranglistendritte.



Ob Neuzugang Omar Assar direkt zu seinem ersten Einsatz kommt, ließ Heister heute noch offen. Vor allem in Hinblick auf das neue Spielsystem gewinnt die Mannschaftsaufstellung weiter an Bedeutung.

Ab dieser Saison wird ein Mannschaftskampf möglicherweise durch ein Doppel entschieden. Kommt es zum Spielstand von 2:2 gehen nicht mehr die beiden von den Trainern an Position zwei aufgestellten Athleten an den Tisch, sondern ein Doppel entscheidet über den Ausgang. Dabei ist die Aufstellung mit einer Ausnahme frei wählbar: Spieler Nummer eins darf nicht mehr antreten.



Neu ist auch, dass wir in dieser Saison alle Spiele mit einem 4-Kamera-HD-Standard live im Internet übertragen, fast alle Begegnungen werden dabei auch von einem Kommentator begleitet. Ligaweit wurde die Zahl der Mindestkameras pro TTBL-Spiel von einer auf zwei verdoppelt.



Wegen der Kids Open mit ihren mehr als 1100 Teilnehmern plus Eltern, Betreuern, Helfern und Dauerkartenbesitzern, gilt das Spiel schon jetzt als weitgehend ausverkauft, an der Abendkasse sind nur noch wenige Tickets erhältlich. Wer keine Karte mehr ergattert, kann die Begegnung live auf tv.borussia-duesseldorf.de verfolgen.



Das Spiel im Überblick



Tischtennis Bundesliga, 1. Spieltag

Borussia Düsseldorf – TTC RhönSprudel Fulda-Maberzell

Freitag, 17. August 2018, 19:30 Uhr

ARAG CenterCourt, Ernst-Poensgen-Allee 58, 40629 Düsseldorf



Aufstellung Düsseldorf

Timo Boll (Nationalität: GER/Alter: 37/Weltrangliste: 3)

Kristian Karlsson (SWE/27/24)

Omar Assar (EGY/27/23)

Anton Källberg (SWE/21/80)

Trainer: Danny Heister



Aufstellung Fulda

Wang Xi (GER/34/-)

Ruwen Filus (GER/20/21)

Tomislav Pucar (CRO/22/81)

Fan Bo Meng (GER/17/-)

Trainer: Qing Yu Meng

