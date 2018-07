Champions League: Termine für Gruppenspiele fixiert

Wie bereits am 6. Juli mitgeteilt, hat Borussia Düsseldorf in der Champions League eine schwere Gruppe erwischt. Der an Position eins gesetzte Titelverteidiger bekommt es in Gruppe A unter anderem mit dem früheren Champion AS Pontoise Cergy TT (FRA) und dem Vorjahres-Halbfinalisten Sporting Clube de Portugal (POR) zu tun.



Nunmehr wurden die genauen Termine für die drei Heim- und drei Auswärtsspiele abgestimmt. Demnach kommt es zu folgenden Begegnungen:



1. Spieltag

Borussia Düsseldorf – Sporting Clube de Portugal (POR)

27. September 2018, 19:00 Uhr



2. Spieltag

AS Pontoise Cergy TT (FRA) – Borussia Düsseldorf

10.Oktober 2018, 19:00 Uhr



3. Spieltag

Borussia Düsseldorf – TTC Ostrava 2016 (CZE)

26. Oktober 2018, 18:30 Uhr:



4. Spieltag

TTC Ostrava 2016 (CZE) – Borussia Düsseldorf

14. November 2018, 18:00 Uhr



5. Spieltag

Sporting Clube de Portugal (POR) – Borussia Düsseldorf

30. November 2018, 20:00 Uhr



6. Spieltag

Borussia Düsseldorf – AS Pontoise Cergy TT (FRA)

07. Dezember 2018, 19:30 Uhr



1. Viertelfinale 23.-25 Januar 2019

2. Viertelfinale 06.-08. Februar 2019



1. Halbfinale 06.-08. März 2019

2. Halbfinale 20.-22. März 2019



1. Finale 01.-03. Mai 2019

2. Finale 08.-10. Mai 2019

