Pressemitteilung BoxID: 777875 (Borussia-Düsseldorf)

Behindertensport: 1. Rollstuhl-Bundesliga

Borussia wird ungeschlagen Herbstmeister

Borussia Düsseldorf blieb auch am zweiten Spieltag der 1. Rollstuhl-Bundesliga ungeschlagen und sicherte sich mit drei klaren Siegen wie in den vergangenen Spielzeiten die Herbstmeisterschaft.



Der Titelverteidiger und vierfache Deutsche Meister hatte in Frankfurt am Main drei Spiele zu absolvieren. Zunächst standen die Duelle gegen die Erst- und Zweitvertretung des RSV Bayreuth auf dem Programm, die die Borussia jeweils deutlich mit 5:0 gewann. Zum Abschluss der Hinrunde trafen Sandra Mikolaschek, Valentin Baus und Thomas Schmidberger dann auf den deutschen Vizemeister RSG Koblenz. In Abwesenheit des verletzten Koblenzer Spitzenspielers und Weltranglistenersten (Wettkampfklasse 5) Tommy Urhaug aus Norwegen wurde es schließlich eine einseitige Partie, die ebenfalls mit 5:0 an das Düsseldorfer Trio ging.



Valentin Baus war entsprechend zufrieden: „Das war ein rundum gelungener zweiter Spieltag. Wir haben uns souverän die Herbstmeisterschaft gesichert und können nun optimistisch den letzten beiden Spieltagen im nächsten Jahr entgegenblicken. Ein bisschen getrübt wurde der Tag durch das verletzungsbedingte Fehlen von Tommy Urhaug bei unserem Dauerrivalen Koblenz, der dadurch natürlich einen großen Nachteil hatte.“



Nach der Hinserie führt Borussia Düsseldorf die Tabelle der 1. Rollstuhl-Bundesliga weiter ungeschlagen mit 12:0 Punkten vor dem einzig verbliebenen Meisterschafts-Konkurrenten SV Salamander Kornwestheim (10:2) an. Valentin Baus ist nach der ersten Saisonhälfte mit 12:0-Siegen erfolgreichster Spieler der Liga, Thomas Schmidberger gewann alle seine sechs Einzel und Sandra Mikolaschek als einzige Dame in der höchsten Spielklasse vier ihrer sechs Matches. Auch im Doppel trumpften Borussias Paarungen Schmidberger/Baus und Baus/Mikolschek auf, beide stehen bei einer Bilanz von 3:0.



Der dritte Spieltag findet am 1. Februar 2020 in Bayreuth/Mistelgau statt. Der 2. Spieltag (aus Borussia-Sicht) im Überblick:



Borussia Düsseldorf – RSV Bayreuth II 5:0



Borussia Düsseldorf – RSV Bayreuth 5:0



Borussia Düsseldorf – RSG Koblenz 5:0



Alle Informationen über die 1. Bundesliga im Rollstuhltischtennis sowie den Spielplan und die Ergebnisse finden Sie unter https://drs.tischtennislive.de/?L1=Ergebnisse&L2=TTStaffeln&L2P=13210.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (