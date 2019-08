Pressemitteilung BoxID: 765046 (Borussia-Düsseldorf)

African Games

Assar räumt ab und qualifiziert sich für Tokio 2020

Omar Assar hat bei den African Games groß aufgespielt, zwei Goldmedaillen und eine Bronzemedaille gewonnen und sich für die Olympischen Spiele 2020 in Tokio qualifiziert. Für den Ägypter werden es nach 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro die dritten Sommerspiele seiner Karriere. Er ist damit der zweite Borusse nach Timo Boll, der das Tokio-Ticket gleich im ersten Anlauf lösen konnte.



Assar führte das ägyptische Team zum Mannschafts- und damit zum wichtigsten Titel des Events. Mit diesem Erfolg sicherte sich das nordostafrikanische Land die Teilnahme an den Sommerspielen im Teamwettbewerb und erwarb gleichzeitig die Startberechtigung für zwei Spieler des Einzel-Turniers. Bis in das Endspiel marschierten Assar, Ahmed Saleh (39) und Assars Bruder Khalid (26) ohne Spielverlust, erst Dauerrivale Nigeria forderte das Trio. 3:2 hieß es am Ende eines spannenden Finals für Ägypten, dessen `Man of the match´ Omar Assar war. Der 28-Jährige gewann seine beiden Einzel und war vor allem hellwach und nervenstark in der entscheidenden Partie beim Stand von 2:2.



Gold gab es für den Düsseldorfer auch im Mixed mit Dina Meshref. Das Duo spielte sich souverän durch den Wettbewerb und traf im Endspiel auf seine Landsleute Ahmed Saleh/Farah Abdel-Aziz, die beim 3:1-Triumph ebenso sicher in Schach gehalten werden konnten wie die Kontrahenten zuvor. Heute gab es zum Abschluss noch Bronze für Omar Assar, der erst im Halbfinale der Einzelkonkurrenz von seinem nigerianischen Kumpel Quadri Aruna gestoppt wurde. Zu Monatsbeginn hatte Assar im Halbfinale des Afrika Cups die Oberhand behalten, nun drehte der Weltranglisten-22. den Spieß um und zog durch das 4:2 in das am Abend stattfindende Endspiel ein.



"Ich bin überglücklich", so Omar Assar. "Ich habe sehr gehofft, dass wir uns für Tokio qualifizieren. Nun haben wir es geschafft und ein Traum geht in Erfüllung. Ich freue mich sehr, im nächsten Jahr wieder bei den Olympischen Spielen dabei zu sein und natürlich auch, dass ich mit Ahmed und meinen Bruder Khalid zusammen dort sein werde."



Assar "kann Afrika Spiele", wie er eindrucksvoll unter Beweis stellte. Die beiden Goldmedaillen in Rabat/Marokko waren seine Titel vier und fünf und zusammen mit Einzel-Bronze seine Medaillen neun bis elf bei den African Games, an denen er zuvor in 2011 und 2015 teilgenommen hatte.



Weitere Informationen und die Ergebnisse finden Sie auf der Webseite der African Games https://www.jar2019.ma.

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (