Insel Borkum präsentiert grüne E-Mobilität - Borkumer Kleinbahn nimmt ersten Elektro-Bus in Betrieb

Mit einem Korso, bestehend aus 15 Elektro-Fahrzeugen, die auf der Insel verkehren, nahm die Borkumer Kleinbahn am Freitag, den 9. Juni 2017 ihren ersten vollelektrischen Bus für den Linienverkehr in Betrieb. Damit setzt das Verkehrsunternehmen neue Maßstäbe im ÖPNV auf der Insel.



Das Besondere daran ist, dass mit dem neuen E-Bus rund 60% des ÖPNV auf Borkum abgedeckt werden. „Wir fahren jährlich rund … Km allein im Linienverkehr, das ist ein weiterer Meilenstein in Richtung Grüne Insel“, erklärt Dr. Bernhard Brons, Geschäftsführer der Borkumer Kleinbahn.



Landrat Matthias Groote aus Leer wird noch deutlicher: „Damit sind die AG „EMS“ und Borkumer Kleinbahn mit ihren Projekten Taktgeber.“ Insgesamt gibt es im Landkreis Leer bisher 40 Zulassungen im Bereich von Elektro-Fahrzeugen, allein 10 Fahrzeuge hat der Landkreis selbst in Dienst gestellt und das Netz an Ladestationen soll auf 48 ausgeweitet werden.



Gitta Connemann, Mitglied des Deutschen Bundestages, wird noch konkreter: „2020 soll es bundesweit 1 Millionen Elektrofahrzeuge geben.“ Und dafür hat man auf Borkum einen deutlichen Schritt gemacht. Bei einem Investment von 500.000 Euro war der Elektrobus fast doppelt so teuer wie die Anschaffung eines herkömmlichen Busses, dafür durfte sich die Borkumer Kleinbahn über eine Förderung von 156.400 Euro durch die Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) freuen. „Der zweite Bus“, und damit spielte Connemann auf einen beauftragten Bus für Ausflugsverkehre an, „wird dann mit Mitteln des Bundes gefördert.“ Aber eine Förderung könne das Investment eben doch nicht abdecken. „Andere reden und die Borkumer Kleinbahn und AG „EMS“ finanzieren dies, das ist gelebter Pioniergeist“, meinte Connemann.



„Wir haben bereits im April 2015 einen BMW i3 zu Testzwecken als Dienstfahrzeug in Betrieb genommen“, erklärt Rudolf Munk, Betriebsleiter der Borkumer Kleinbahn. Und damit war ein Anfang für eine Entwicklung in Richtung E-Mobilität auf der Insel gemacht. Heute unterhalten die Stadt Borkum sowohl einen Dienstwagen als auch einen kleinen LKW, die Wirtschaftsbetriebe der Insel insgesamt 3 PKW und einen kleinen LKW, die Post einen Streetscooter, die Polizei einen PKW und ein E-Motorrad sowie Borkum Aktuell, Bauunternehmen Terfehr, Raumausstatter Donat und RS Diving sowie diverse Privatpersonen E-Fahrzeuge.



Um sowohl Insulanern als auch Gästen einen Überblick über die vielfältigen Angebote zu geben, hatte die Borkumer Kleinbahn anlässlich der Inbetriebnahme zu einem E-Korso eingeladen. Hiermit wurde verdeutlicht, welche Bandbreite inzwischen auf der Insel vorhanden ist. Axel Held, Werkleiter der Borkumer Stadtwerke freute sich über die vielen Teilnehmer und zeichnete dann das Bild einer Grünen Reise nach: „Man muss sich vorstellen, ein Gast steigt in Dortmund in ein Elektro-Taxi, fährt dann mit der Bahn, steigt in Emden auf eine LNG-Fähre und auf Borkum in einen Elektrobus, der mit „Watt“-Strom betrieben wird. Dieser Gast kehrt nach 14 Tagen sensationell erholt nach Hause zurück.“



Insbesondere letzteres ließ die Insel Borkum auch für den Niedersächsischen Landtag interessant werden. „Wir könnten Modellregion für CO2-Neutralität werden“, verrät Bürgermeister Georg Lübben und erwartet in dieser Angelegenheit den Umweltausschuss auf Borkum.



Dass der heute in Dienst gestellte Prototyp die Erwartungen mehr als erfüllt, ist für Theodor Robbers, Geschäftsführer der Borkumer Kleinbahn nach wie vor erstaunlich: „Wir waren drei Mal in China“, verrät Robbers. „Das erste Mal, um uns ein Bild von der Fertigung zu machen. Da mussten wir den Chinesen erst mal erklären, dass wir wegen Seeluft die Prozesse verändern müssen.“ Spätestens da hatte Robbers mit Widerstand der chinesischen Baufirma gerechnet, aber diese war kooperativ und tauschte auf Rechnung des Anbieters EBUSCO das ganze Team aus. Danach waren Robbers und Munk noch zwei Mal vor Ort, um zum einen die Innenausstattung und zum anderen die Endabnahme zu begleiten.



Aus den Erfahrungen im Zusammenhang mit dem Bau können sowohl die Borkumer Kleinbahn als auch die Firma EBUSCO profitieren, denn der zweite Bus für Ausflugsverkehre wurde bereits bestellt und wird noch in diesem Jahr erwartet.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren