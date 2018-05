BORBET auf der TIRE Cologne - Ein Feuerwerk an Neuheiten erwartet Sie

.



Das BY-Raddesign in stattlichen 23 Zoll



In 11,0 x 23 Zoll wird das Premium-Rad z.B. für den Range Rover oder den Mercedes GLE verfügbar sein. Die 20 filigranen Speichen sind so raffiniert gestaltet, dass ein reizvolles Geflecht aus Linien und interessanten Lichtbrechungen entsteht. Eine neue Definition von eleganter Opulenz in der Premiumklasse. Edel und individuell zugleich.



Das BORBET W-Rad wird in der Größe 6,0 x 15 Zoll in Lochkreisen von 100 bis 114,3/5-Loch in den Farbvarianten „crystal silver“ und „mistral anthracite glossy“ als besonders leichtes Leichtmetallrad vorgestellt, das für zahlreiche gängige Fahrzeuge freigegeben und auch perfekt für den Einsatz im Winter geeignet ist.



Ein Highlight wird die Präsentation des BORBET A-Rades in der neuen Zollgröße 8,5 x 20. Das BORBET A wird in den Lochkreisen 108 bis 114,3 sowie mit erhöhter Radlast in den Lochkreisen 112 & 120/5-Loch verfügbar sein. Auch in der neuen Größe bleibt die ikonische Fünf-Speichen-Form des Klassikers erhalten und wird durch eine stringente Linienführung konsequent in Szene gesetzt. Zur Mitte hin vertieft sich das Rad durch eine gradlinig umrissene Sternform, die in einer fünfeckigen Linse mündet - ein Novum in der BORBET Produktpalette. Die Speichen der A-Rad Neuauflage verlaufen bis an das Felgenhorn, wodurch die volle Größe des Rades betont wird.



In Hinblick auf das Wintergeschäft 2018/2019 erweitert die BORBET Vertriebs GmbH zudem das Winterrad/ECE-Programm.



Mit im Gepäck ist auch das Thema „Individual“ bzw. Oberflächenveredelung. Zudem bewirbt sich BORBET im Vorfeld der Messe mit einem innovativen Thema für den „Kreativpreis 2018“.

