BORBET VTX für Mercedes C43 AMG

01.02.19

Ein Mehr an Motorleistung und ein noch sportlicheres Design machen die Mercedes C43 AMG Limousine nach der Modellpflege noch attraktiver. Als optisches Nonplusultra empfiehlt sich das BORBET VTX-Rad in den Farbvarianten „brilliant silver“, „black glossy“ und „graphite polished“. Das ausdrucksstarke Kombinationsrad der Kategorie „Premium“ ist ab sofort in den Traummaßen 7,5 x 19 Zoll vorne und 8,5 x 19 Zoll hinten erhältlich – selbstverständlich mit ABE.



Zudem steht mit der BORBET RB Felge ein weiteres Premiumrad in 8,0 x 18 Zoll – mit Teilegutachten– zur Verfügung.



Mit seinem edlen Rotor-Design unterstreicht das VTX-Rad den fulminanten An- und Auftritt der Limousine. 10 Speichen, die sich konsequent dynamisch an den äußersten Rand des Felgenhorns ziehen, aber versetzt aus der Felgenmitte entspringen, machen das Leichtmetallrad zu einer rollenden Turbine. Eben wie gemacht für die sportlichen Gene von AMG.



Radangaben im Überblick:



BORBET VTX_Mercedes C43 AMG



Größe:

Vorderachse: 19 Zoll

Hinterachse: 19 Zoll



Breite:

Vorderachse: 7,5

Hinterachse: 8,5





Einpresstiefe:

Vorderachse: 30

Hinterachse: 47



Lochkreis:

112



LZ:

5



BORBET RB_Mercedes C43 AMG



Größe:

Vorderachse: 18 Zoll

Hinterachse: 18 Zoll





Breite:

Vorderachse: 8,0

Hinterachse: 8,0





Einpresstiefe:

Vorderachse: 30

Hinterachse:45



Lochkreis:

112



LZ:

5





