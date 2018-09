BORBET F. Ideale Ergänzung für den neuen Ford EcoSport

Als Kompakt-SUV macht der Ford EcoSport des Modelljahres 2018 überall eine gute Figur. Mit dem BORBET F-Rad in klassischem „brilliant silver“ und markantem „black glossy“ kommt seine Souveränität jetzt noch besser zur Geltung.



Das BORBET F ist in Kürze mit ABE in 6,5 x 16 Zoll und einer Einpresstiefe von 37,5 erhältlich.



Das bewährte Radmodell der Kategorie „Classic“ überzeugt durch zeitloses Design mit den nach innen gewölbten leicht konkav geschwungenen fünf Speichen. So betont es ideal die kompakte Silhouette des beliebten EcoSportlers.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren