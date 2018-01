Revolution im Käse-Snack-Regal!

Die Nr. 1 im Schmelzkäse-Segment stellt ihr aktuelles Produkt vor: Der neue Käse-Snack CHEESE’UP wird aus Allgäuer Milch hergestellt und ist für den schnellen und einfachen Verzehr geeignet. Mit dem Produkt für den Zwischendurch-Konsum zahlt MILKANA auf den Wachstumstreiber Convenience ein. Die Marke reagiert hiermit auf den kontinuierlich an Bedeutung gewinnenden Genuss-Trend Snacking und spricht so auch junge Verwender an.



MILKANA bedient hiermit gezielt mehrere Verwendungsanlässe. Die praktische Portionierung begünstigt den Verzehr unterwegs sowie zu Hause. CHEESE’UP kommt in auffälligen, dreieckigen Verpackungseinheiten in den Handel und ist mit dem FSC Siegel zertifiziert. Sie beinhalten jeweils sieben nachhaltige Portionspackungen aus Papier. Die Produkt-Innovation ist in drei Geschmackssorten erhältlich: Deliciously Fresh, Hot Paprika Peperoni, Our Best Sour Cream & Onion.



Eine weitere Besonderheit des neuen Produkts ist die variable Platzierungsmöglichkeit: CHEESE’UP wird im gekühlten Käse-Snack-Regal platziert. Das Neuprodukt eignet sich aber ebenfalls für eine ungekühlte Platzierung – beispielsweise im Impulsbereich in einer Zweitplatzierung. Für eine abverkaufsstarke Präsenz sorgt ein innovatives Display mit Topschild in Produktform für maximale Fernwirkung.



Der Snacking-Trend erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei den Konsumenten. Der Wunsch nach Convenience, Qualität und Genuss bündelt sich in der steigenden Nachfrage nach gesunden Snacks. In der Rangliste der beliebtesten Snacks belegt Käse den dritten Platz – direkt hinter Obst und Schokoriegeln.*

Savencia Fromage & Dairy Deutschland GmbH

Unter der Marke MILKANA vertreibt Edelweiss bereits seit mehr als 60 Jahren ein breites Sortiment an leckeren Schmelzkäsespezialitäten. In Deutschland ist MILKANA die Nr. 1 in seinem Segment. Als Qualitätsführer verwenden wir für die Herstellung nur beste Zutaten - insbesondere natürlich unsere gute Allgäuer Milch.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren