Leitplanken für die digitale Finanzwelt

Welche innovativen Geschäftsmodelle ermöglicht die Blockchain? Was sind geeignete Rahmenbedingungen für den Handel mit Kryptowährungen? Und wie lassen sich ICOs als digitale Finanzierungsform angemessen regulieren? Das waren nur einige der Fragen, zu denen sich die rund 180 Teilnehmer der regulatorischen Konferenz „Finpulse“ der Börse Stuttgart austauschten. „Die digitale Verbriefung von Gütern und Rechten über die Blockchain wird die Finanzwelt tiefgreifend verändern. Die Rollen der Marktteilnehmer wandeln sich ebenso wie die Möglichkeiten von Unternehmen und Investoren. Nun geht es darum, den Markt für Kryptowährungen und Token auf ein neues Level zu bringen“, sagte Alexander Höptner, Sprecher der Geschäftsführung der Boerse Stuttgart GmbH: „Als etablierter Akteur wollen wir sinnvolle Standards für mehr Transparenz und Verlässlichkeit bei digitalen Assets setzen. Dabei stehen wir im Austausch mit den Regulierungsbehörden.“ Elisabeth Roegele, Exekutivdirektorin der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, skizzierte die Haltung der BaFin zu ICOs: „Als Aufsichtsbehörde beobachten wir den Markt für ICOs sehr genau. Wir prüfen jeden einzelnen Fall auf die wertpapierrechtliche Einordnung der jeweiligen Token. Unser Hauptaugenmerk ist dabei der Anlegerschutz.“ Jenseits der Regulierung zeichnete Prof. Dr. Philipp Sandner, Leiter des Frankfurt School Blockchain Center an der Frankfurt School of Finance & Management, ein vielversprechendes Bild der neuen digitalen Welt: „Blockchain-Anwendungen haben das Potential ganze Wirtschaftszweige zu revolutionieren. Finanz-, Energie-, Pharma- und Logistikunternehmen experimentieren überall im Land. Pläne, Ideen und Prototypen entstehen nahezu täglich. Dass die Technologie nicht einhält, was sie verspricht, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen.“

