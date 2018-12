Jahresschlussbörse: Die Rückkehr der Volatilität

Bei der traditionellen Jahresschlussbörse am 28. Dezember ließ die Börse Stuttgart gemeinsam mit Kunden, Gremienmitgliedern, Freunden, Förderern und Mitarbeitern das Börsenjahr 2018 ausklingen. Dr. Michael Völter, Vorsitzender des Vorstands der Vereinigung Baden-Württembergische Wertpapierbörse e.V., blickte auf ein Jahr zurück, das von der Rückkehr der Volatilität und steigender Anspannung an den Finanzmärkten geprägt war. Der voraussichtliche Handelsumsatz nach Orderbuchstatistik an der Börse Stuttgart im Jahr 2018 beträgt – mit einer Hochrechnung für die letzten zwei Handelstage des Dezembers – rund 71,3 Milliarden Euro. Damit liegt der Umsatz an Deutschlands führendem Parketthandelsplatz über alle Anlageklassen hinweg rund 11 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Ein Großteil des Handelsvolumens entfiel traditionell mit 33,1 Milliarden Euro auf verbriefte Derivate. Aufgrund der ausgeprägten Marktschwankungen wurden Hebelprodukte besonders stark gehandelt. Mit einem Marktanteil von rund 66 Prozent baute die Börse Stuttgart bei verbrieften Derivaten ihre Marktführerschaft im börslichen Handel in Deutschland aus. Mit rund 56 Prozent Marktanteil war Stuttgart zudem der führende deutsche Börsenplatz im Handel mit Unternehmensanleihen. Hier lag der Umsatz 2018 bei 8,2 Milliarden Euro. In seinem Ausblick skizzierte Völter, mit welchen Innovationen sich die Börse Stuttgart für die Zukunft aufstellt: „Mit dem Inkrementehandel bei Anleihen und der Handelszeitverlängerung bei verbrieften Derivaten haben wir 2018 wesentliche Verbesserungen für Privatanleger umgesetzt. Für 2019 legen wir einen starken Fokus auf neue Angebote rund um digitale Assets. Den Anfang macht dabei die App BISON, die einen einfachen, verlässlichen und gebührenfreien Handel mit Kryptowährungen ermöglichen wird.“

Die Börse Stuttgart ist die Privatanlegerbörse und der führende Parketthandelsplatz in Deutschland. Private Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, ETFs, Fonds und Genussscheine handeln - mit höchster Ausführungsqualität und zu besten Preisen. Im börslichen Handel mit Unternehmensanleihen ist Stuttgart Marktführer in Deutschland, bei verbrieften Derivaten europäischer Marktführer. Im hybriden Marktmodell der Börse Stuttgart sind Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Sie spenden bei Bedarf zusätzliche Liquidität und sorgen für eine zuverlässige und schnelle Orderausführung. Für Anlegerschutz und Transparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen einer öffentlich-rechtlichen Börse. Mit einem Handelsvolumen von rund 81 Milliarden Euro in allen Anlageklassen im Jahr 2017 liegt die Börse Stuttgart an zehnter Stelle in Europa.