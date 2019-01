Börse Stuttgart setzt im Jahr 2018 rund 71,2 Milliarden Euro um

02.01.19

Im Jahr 2018 hat die Börse Stuttgart nach Orderbuchstatistik rund 71,2 Milliarden Euro umgesetzt – und damit über 11 Prozent weniger als im Vorjahr.



Im Aktienhandel wurden 15,6 Milliarden Euro umgesetzt. Deutsche Aktien trugen rund 11,2 Milliarden Euro und ausländische Werte rund 4,4 Milliarden Euro zum Handelsvolumen bei. Die nach Umsatzvolumen am stärksten gehandelten DAX-Aktien waren Daimler AG, BASF SE und Allianz SE. Bei Auslandsaktien entfielen die höchsten Umsätze auf Amazon; danach folgten mit Abstand Apple und Alibaba.



Mit einem Handelsvolumen von rund 33 Milliarden Euro bei verbrieften Derivaten konnte die Börse Stuttgart ihre Marktführerschaft in Deutschland in dieser Anlageklasse weiter behaupten. Dabei wurden 2018 mit Hebelprodukten über 19,2 Milliarden Euro umgesetzt – und damit 19 Prozent mehr als im Vorjahr. Der Umsatz mit Anlageprodukten belief sich auf über 13,8 Milliarden Euro.



Im Handel mit Exchange-Traded-Products belief sich der Orderbuchumsatz auf rund 9,9 Milliarden Euro. Mit Investmentfondsanteilen wurden über 1,4 Milliarden Euro umgesetzt. Das entspricht einem Zuwachs von über 5 Prozent gegenüber 2017.



Der Anleihenhandel wurde auch 2018 vom andauernden Niedrigzinsumfeld beeinflusst: Verzeichnet wurde ein Orderbuchumsatz von rund 11,2 Milliarden Euro. Mit rund 8,2 Milliarden Euro entfiel der größte Teil des Umsatzes auf Corporate Bonds. Die drei am meisten gehandelten Unternehmensanleihen an der Börse Stuttgart waren 2018 zwei Anleihen von K+S sowie eine Anleihe von Sixt 24. Stuttgart bleibt bei Unternehmensanleihen mit rund 56 Prozent Marktanteil Deutschlands führender Börsenplatz.



Hinweise zur Jahresstatistik:

Die Jahresstatistik der Börse Stuttgart wird auf Basis des Orderbuchumsatzes ausgewiesen. Damit werden alle Umsätze der gehandelten Wertpapiere für jeden Handelstag nachvollziehbar und überprüfbar dokumentiert. Die Erfassung der Wertpapiergeschäfte nach Orderbuch wird von allen intermediär gestützten deutschen Börsenplätzen angewendet und dient als Vergleichsbasis der Handelsumsätze. Für die Anlageklasse der verbrieften Derivate ermittelt die Börse Stuttgart zudem die Handelsumsätze nach ausgeführtem Kundenordervolumen und übermittelt diese an den Deutschen Derivate Verband (DDV). Damit ist die Vergleichbarkeit unterschiedlicher Handelsplätze auch bei verbrieften Derivaten gewährleistet.

