Börse Stuttgart präsentiert sich in neuem Design

Transparent, zugänglich und ein Partner auf Augenhöhe: Mit neuem Logo und Corporate Design unterstreicht die Börse Stuttgart ihren Anspruch als Privatanlegerbörse und richtet ihren Auftritt modern aus. „Bei unseren Dienstleistungen stellen wir unsere Kunden konsequent in den Mittelpunkt. Das bringen wir nun auch mit unserem Design zum Ausdruck“, sagt Bernd Stockmann, Leiter Marketing und Kommunikation an der Börse Stuttgart. Das neue Design ist vor allem für digitale Kanäle und die einfache Darstellung von Inhalten optimiert. Daraus folgt eine Reduktion aufs Wesentliche – angefangen bei der Logogestaltung. Die neue Wortmarke ist einfach gehalten und auch auf einem Smartphone problemlos darstellbar. Prägnant sind die neuen Farben der Börse Stuttgart, wiederum mit Fokus auf die digitalen Medien: Die Hauptfarben Violett und Mint eignen sich wegen ihrer Leuchtkraft besonders gut für den Bildschirm. Zahlen, Charts und Diagramme – Geldanlage wird häufig sehr abstrakt präsentiert. Die Börse Stuttgart rückt in ihrer Bildsprache jetzt den Mensch in den Fokus. Sämtliche im neuen Auftritt dargestellten Personen sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Börse. „Die authentischen Porträts zeigen, wer sich in Stuttgart um die Anliegen der Anleger kümmert. So geben wir der Börse ein Gesicht und machen unsere Dienstleistung für unsere Kunden greifbar“, sagt Stockmann. Relaunch der Internetseite Der klare Fokus des neuen Auftritts zieht sich durch alle Informationsangebote. Entsprechend wurde die Internetseite www.boerse-stuttgart.de grundlegend überarbeitet. Texte sind gut lesbar aufbereitet, nicht zu lang und haben aussagekräftige Überschriften. Zudem sind alle Inhalte für die Darstellung auf Smartphones oder Tablets optimiert. Sämtliche Inhalte lassen sich über eine verbesserte Suche und eine übersichtliche Navigation einfach ansteuern – seien es die Factsheets zu einzelnen Wertpapieren, die bewährten Produkt-Finder für die unterschiedlichen Anlageklassen oder aktuelle Markteinschätzungen. Nach Einführung des neuen Designs wird die Internetseite 2019 kontinuierlich um neue Funktionen und Inhalte erweitert.

Die Börse Stuttgart ist die Privatanlegerbörse und der führende Parketthandelsplatz in Deutschland. Private Anleger können in Stuttgart Aktien, verbriefte Derivate, Anleihen, ETFs, Fonds und Genussscheine handeln - mit höchster Ausführungsqualität und zu besten Preisen. Im börslichen Handel mit Unternehmensanleihen ist Stuttgart Marktführer in Deutschland, bei verbrieften Derivaten europäischer Marktführer. Im hybriden Marktmodell der Börse Stuttgart sind Handelsexperten in den elektronischen Handel eingebunden. Sie spenden bei Bedarf zusätzliche Liquidität und sorgen für eine zuverlässige und schnelle Orderausführung. Für Anlegerschutz und Transparenz greifen alle Regulierungs- und Kontrollmechanismen einer öffentlich-rechtlichen Börse. Mit einem Handelsvolumen von rund 71 Milliarden Euro in allen Anlageklassen im Jahr 2018 liegt die Börse Stuttgart an zehnter Stelle in Europa.