Auftaktveranstaltung der Aktion "Mitmachen Ehrensache"

12.10.18

Bereits zum achten Mal findet am heutigen Freitag die Auftaktveranstaltung des Projektes „Mitmachen Ehrensache“ an der Börse Stuttgart statt. Vertreter des Aktionsbüros und jugendliche Botschafter treffen sich zur Einstimmung auf den landesweiten Aktionstag am 5. Dezember – dem Tag des Ehrenamtes. „Mitmachen Ehrensache“ ist ein gemeinsames Projekt der Jugendstiftung Baden-Württemberg und der Stuttgarter Jugendhausgesellschaft. Inzwischen ist es die größte regelmäßige Jugendbeteiligungsaktion im Bereich bürgerschaftlichen Engagements in Baden-Württemberg.



„Die Aktion hilft Jugendlichen, sich zu selbstständigen Persönlichkeiten zu entwickeln. Selbstbestimmtes Handeln ist auch bei der Kapitalanlage von großer Bedeutung. Insofern trägt die Aktion dazu bei, dass die Jugendlichen eines Tages auch ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können – dieses Engagement unterstützen wir sehr gerne“, sagt Oliver Hans, Geschäftsführer der Baden-Württembergischen Wertpapierbörse. Der Aktionstag am 5. Dezember sei zudem hervorragend geeignet, junge Menschen auf das Berufsleben vorzubereiten, beispielsweise im Arbeitsfeld Börse, so Hans.



Im vergangenen Jahr beteiligten sich fast 10.000 Schülerinnen und Schüler an der Aktion. Über 6.000 Arbeitgeber öffneten ihre Türen für ein Schnupperpraktikum. Insgesamt kam eine Spendensumme von 261.372 Euro zustande.



Die Börse Stuttgart unterstützt das Projekt „Mitmachen Ehrensache“ mit fünf Praktikumsplätzen und einer Geldspende. Mit dem gespendeten Betrag werden unter anderem Jugendliche in Seminaren zu „Mitmachen Ehrensache“-Botschaftern fortgebildet. Diese Botschafter werben dann in Schulen, Betrieben und Einrichtungen der Jugendarbeit für das Projekt.



Weitere Informationen zur Aktion finden Sie unter: www.mitmachen-ehrensache.de

