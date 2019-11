Pressemitteilung BoxID: 777727 (BÖAG Börsen AG - Niederlassung Hannover (Börse Hannover))

BÖAG Börsen AG: Mitinitiator beim Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland

Die BÖAG Börsen AG, Trägergesellschaft der Börsen Düsseldorf, Hamburg und Hannover, ist Mitinitiator des „Bündnis Ökonomische Bildung Deutschland“ (BÖB). Die Initiative aus Lehrkräften, Verbänden und Organisationen aus Wissenschaft und Wirtschaft setzt sich aktiv für die Integration ökonomischer Bildung im allgemeinbildenden Schulsystem ein. Die Initiatoren treffen sich am 29. November 2019 in Berlin zur gemeinsamen Auftaktveranstaltung.



Ziel des Bündnisses ist es, die fachbezogene Qualifizierung der Lehrkräfte zu verbessern und Wirtschaft bundesweit als Pflichtfach fest in den Unterrichtsplan zu verankern. „Eine qualifizierte ökonomische Allgemeinbildung ist für Heranwachsende heute von zentraler Bedeutung. Nur wer Wirtschaftsthemen hinreichend versteht, ist in der Lage, sie richtig einzuordnen und entsprechend verantwortungsvoll zu handeln“, sagt Hendrik Janssen, Vorstandsmitglied der BÖAG Börsen AG. Ökonomische Bildung macht Bürger in ihren Entscheidungen souverän und kompetent und leistet damit einen wichtigen Beitrag zur Chancengleichheit. Dieser Aufgabe sieht sich die BÖAG Börsen AG speziell im Rahmen des Vermögensaufbaus verpflichtet.



Weitere Informationen zur Initiative unter www.boeb.net

