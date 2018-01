Das Body Health Center - Berlin Ku'damms neue Luxus-Adresse für Physiotherapie, Chiropraktik, Wellness und Ästhetik

Nach Athen jetzt auch Berlin. Die Body Health Clinic hat seine zweite Dependenz in Europa eröffnet, das Body Health Center. Geleitet durch den Geschäftsführer Konstantinos Georgilakis bietet das in Berlin ansässige Body Health Center eine Vielzahl an innovativen und modernen Physiotherapie- und Rehabilitationsmaßnahmen. Neben der Behandlung von akuter Schmerztherapie bilden Methoden wie die Wirbelsäulenanalyse, Chiropraktik und jegliche Form der Elektrotherapie, sowie auch Wellness und Ästhetische Therapien den Arbeitsschwerpunkt der Praxis.

Ein Team aus multilingualen (Deutsch, Englisch, Griechisch, Russisch, Bulgarisch), qualifizierten Physiotherapeuten begleitet dabei, unter höchstem Komfort, den Heilungsprozess in den luxuriösen Praxisräumen am Berliner Ku´damm.



„Unser höchster Anspruch ist eine schnelle und beständige Schmerzfreiheit gegenüber den Patienten zu gewährleisten und dies durch fortschrittlichste High-Tech-Medizinprodukte mittels professioneller Behandlungen. Wir freuen uns jetzt auch in Berlin mit einem kompetenten Team vertreten zu sein.“



Sagte Geschäftsführer Konstatinos Georgilakis.



Neben einem speziellen Fokus auf Sportlern, die nach einem individuellen Muskelschmerz-Therapieplan behandelt werden, liegt ein weiterer Therapieschwerpunkt in der Kombinationsbehandlung zwischen Bioenergetischer Stimulation, Isokinetischem Training, Chiropraktik und Stoßwellentherapie im Zuge der Prävention und des Heilungsprozesses.



Das Body Health Center empfängt sowohl Kassen- als auch Privatpatienten für Heilbehandlungen und hat von Montag bis Samstag seine Praxisräume geöffnet.

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren