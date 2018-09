Seniorennachmittage für Bochum und Wattenscheid - "Musikalisch in den Herbst"

21.09.18

Die Bochumer Veranstaltungs-GmbH lädt wieder herzlich zu den Seniorennachmittagen in Bochum und Wattenscheid.



Unter dem Motto „Musikalisch in den Herbst“ stehen in den kommenden Tagen gleich zwei Termine groß im Veranstaltungskalender. Das Peter Stern Ohrwurm-Ensemble sorgt am 25. September als Trio in der Stadthalle Wattenscheid und am 02. Oktober im RuhrCongress Bochum für ein buntes Musikprogramm, das eine Zeitreise in die Ära des deutschen Schlagers verspricht. Von den Comedian Harmonists, über Zarah Leander bis hin zu Marlene Dietrich und Heinz Rühmann bringt das Ensemble das Lebensgefühl der wilden Zwanziger zurück auf die Bühne. Im zweiten Teil des Nachmittags gehen Twist, Boogie und Rock `n` Roll der 50er Jahre in die Beine und laden zum Tanzen ein.



Einlass für die Veranstaltungen ist jeweils um 14:00 Uhr, Beginn um 15:00 Uhr. Im Kartenpreis von 9,00 € sind Kaffee und ein Stück Kuchen enthalten.



Kartenreservierung ganz bequem per Telefon möglich



Die Eintrittskarten für beide Veranstaltungen können ganz bequem per Telefon vorbestellt und dann am Veranstaltungstag an der Tageskasse abgeholt und bezahlt werden. Eine telefonische Kartenreservierung ist montags bis freitags von 10:00 – 16:00 Uhr unter der Rufnummer 0234 / 6103-410 möglich. Auch eine Reservierung per E-Mail ist möglich, unter senioren@ bochum-veranstaltungen.de.



Für Interessierte, die ihre Eintrittskarten gerne persönlich an einer Vorverkaufsstelle erwerben möchten, haben wir mehrere Adressen ausgewählt.

(lifePR) (