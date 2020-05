Pressemitteilung BoxID: 798457 (Bochumer Veranstaltungs GmbH)

"Schwof und Schmaus" an der Jahrhunderthalle Bochum - Seniorennachmittag für Bochum und Wattenscheid muss abgesagt werden

Aufgrund der aktuellen Beschlüsse von Bund und Ländern bezüglich der Durchführung von Veranstaltungen und der Kontaktbeschränkungen im öffentlichen Raum im Rahmen von Covid-19, müssen wir nun leider auch den, für den 30.06.2020 geplanten, Seniorennachmittag „Schwof und Schmaus“ für Bochum und Wattenscheid an der Jahrhunderthalle Bochum ersatzlos absagen.



So schade diese Entscheidung ist, liegt es uns doch sehr am Herzen, gerade diejenigen zu schützen, die als besonders risikobehaftet gelten. Obwohl die Veranstaltung im Freien stattgefunden hätte, möchten und dürfen wir eine Ausbreitung des Virus nicht riskieren.



Die nächsten Seniorennachmittage „Musikalisch in den Herbst“ finden dann, nach aktuellem Stand, am 05.10.2020 in der Stadthalle Wattenscheid und am 06.10.2020 im RuhrCongress Bochum statt. Über den Start des Kartenverkaufs werden wir rechtzeitig informieren.

