Saisonfinale auf der Freilichtbühne Wattenscheid

Die Saison auf der Freilichtbühne Wattenscheid nähert sich langsam wieder ihrem Ende.



Vier Veranstaltungen im Biergarten– alle natürlich „umsonst und draußen“ – warten nun noch auf Ihren Besuch.



Bereits am kommenden Freitag, 16.08., holen wir im Rahmen der FreilichtSessions das wegen Gewitter abgesagte Konzert von Paul Weber & Frère nach. Hoffentlich meint es der Wettergott diesmal gut mit den beiden virtuosen Singer-Songwritern.

Am Sonntag, 18.08. findet dann die letzte Matinée für dieses Jahr statt. The Neckbellies bringen handgemachte akustische Musik mit Einflüssen aus Irish Folk, Cajun, keltischer Musik, aber auch Rock und Pop auf die Bühne im Biergarten.

Am 24.08. bringt der Australier Jaimi Faulkner Musik aus Down Under nach Wattenscheid. Folk, Rock, Soul, und Blues vermischen sich in seinen Songs zu Ohrwürmern, die punktgenau ins Herz treffen.

Den Abschluss macht am 30.08. Florian Franke, der Jazzer unter den Deutsch-Poeten. Im Gepäck hat der Wuppertaler Nostalgiker sein neues Album MOND, das inspiriert ist von Chansons und alten Schlagern.



Weitere Infos finden Sie auf unserer Website www.freilichtbuehne-wattenscheid.de.

