06.03.19

Starker Auftritt zweier herausragender Publikumsmagneten aus Bochum – Bochumer Veranstaltungs-GmbH (BoVG) präsentiert RuhrCongress Bochum und Jahrhunderthalle Bochum auf der ITB in Berlin.



Auch in diesem Jahr präsentiert die BoVG wieder den RuhrCongress Bochum und die Jahrhunderthalle Bochum am Gemeinschaftsstand der Metropole Ruhr auf der ITB in Berlin.



Vordenker, Entertainer, Allrounder – für ein hohes Maß an Attraktivität eines Standortes gehört es sich auch, mit einschlägigen Klischees zu spielen und aufzuräumen. Dieses Spiel beherrschen die beiden großen Häuser RuhrCongress Bochum und Jahrhunderthalle Bochum der Bochumer Veranstaltungs-GmbH perfekt.



Ob Leisure oder Business, jung oder alt, nah oder fern, mit ihren Fremdund Eigenveranstaltungen sind sowohl die Jahrhunderthalle Bochum als auch der RuhrCongress Bochum immer wieder eine spannende Reise wert. Seit mehr als fünfzehn Jahren gibt die BoVG kreativen Köpfen den Raum zur gemeinsamen Umsetzung innovativer Ideen.



Während der RuhrCongress Bochum der perfekte Raum für effiziente Kongresse in absolut zentraler Lage inmitten der Metropole Ruhr sowie Europas ist und damit insbesondere den Businessbereich bedient, ist die aufregend luftige industriekulturelle Kulisse der Jahrhunderthalle Bochum der begehrte Hotspot für Live-Kultur und innovative Messeformate und gleichzeitig Impulsgeberin für den Leisure-Bereich, weit ab vom Alltäglichen. Sei es beim EisSalon Ruhr, der 90 Meter langen Eisbahn, dem Historischen Jahrmarkt mit seinen jahrhundertealten Fahrgeschäften, den akrobatischen Streetartisten von Urbanatix oder bei einem Rundgang durch die fantastisch illuminierten Unterwelten der Jahrhunderthalle – die BoVG lässt alle Herzen höher schlagen.



Doch Impulsgeberin zu sein setzt nicht nur Innovationsbereitschaft voraus sondern auch eine ausgeprägte Ermöglicherkultur, das Durchbrechen alter Denkmuster und das sich immer wieder neu Erfinden. Kriterien, die in der Tourismuswirtschaft ebenso erforderlich sind, wie eine absolute Kundenorientierung am Puls der Zeit und Dienstleistungsbereitschaft.



Für neue Ideen, aber auch die Buchung von Bestandsprodukten, ist die ITB der ideale Ort für den Austausch. So ist die BoVG auch in diesem Jahr wieder auf der weltweit führenden Leitmesse für Tourismus, der ITB, in Berlin vertreten, um ihre Immobilien und den Standort mobil zu präsentieren und in regen Austausch mit allen Interessierten zu treten.



Weitere Informationen zur BoVG und ihren Spielstätten finden Sie unter:



www.bochum-veranstaltungen.de

www.ruhrcongress-bochum.de

www.jahrhunderthalle-bochum.de





