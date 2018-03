Ausstellerregistrierungen für BIM 2018 abgeschlossen --- 114 Betriebe und Bildungsträger angemeldet

Die zweite Berufsinformationsmesse Ruhr (BIM) - „Was geht?‘‘ findet am 04. und 05. Mai 2018 in der Jahrhunderthalle Bochum statt. Die Veranstalter freuen sich über 114 Aussteller mit mehr als 600 Ausbildungs- und Studienangeboten.



Knapp sechs Wochen sind es noch bis zur BIM, der Messe für Ausbildung und Studium, in der Jahrhunderthalle Bochum. Seit Anfang September letzten Jahres hatten Ausbildungsbetriebe und Bildungsträger die Möglichkeit, sich als Aussteller für die Messe zu akkreditieren. Die gute Resonanz, die sich bereits auf der letzten BIM, im Mai 2017, abzeichnete, war enorm: 114 Aussteller haben sich für die BIM 2018 angemeldet. Insgesamt erwarten die Besucherinnen und Besucher über 600 Ausbildungs- und Studienangebote. „Wir freuen uns sehr, dass so viele Unternehmen und Hochschulen die Möglichkeit nutzen, ihre Angebote auf der BIM vorzustellen und so die Messe so vielfältig mitgestalten. Wir haben damit nun alle geplanten Flächen für die diesjährige Veranstaltung verkauft.‘‘, so Rebecca Stüer, Projektleitung der BIM. Wer trotzdem noch Interesse daran hat, dabei zu sein, kann sich gerne per E-Mail unter bim@bochum-veranstaltungen.de an das Projektmanagement wenden.



Berufsparcours am Messefreitag ausgebucht - Anmeldungen nur noch über Warteliste möglich



Um Besuchern und Ausstellern einen entspannten und erfolgreichen Messebesuch zu schaffen, wird der für Schulklassen vorbehaltene Messefreitag, 04. Mai, auch 2018 wieder in mehrere Zeitblöcke aufgeteilt. Diese können auf der Messewebsite eingesehen und verbindlich gebucht werden. Die Zeitslots für den Berufsparcours sind bereits ausgebucht. Schulen die noch Interesse haben, ihre Klassen zum Berufsparcours anzumelden, können dieses mit einem Eintrag in die Warteliste bekunden. Sollten sich weitere Plätze ergeben, erfolgt die Zuteilung in der Reihenfolge der Eintragung in die Warteliste. Für den regulären Messebesuch am Freitag sind noch Plätze vorhanden. Bitte beachten Sie, dass die Registrierung der Schulklassen am Freitag Pflicht ist.



Zusätzliches Workshop-Angebot für die gymnasiale Oberstufe am Messesamstag



Auch am Samstag können Interessierte die BIM - dann ganz bequem ohne Anmeldung - mit den Freunden oder der Familie besuchen. Neben der Ausstellung wird es einen offenen Berufsparcours geben, an dem jeder unverbindlich teilnehmen kann. Spannende Vorträge rund um die Themen Ausbildung, Studium und Beruf gehören an diesem Tag zum Rahmenprogramm. Zudem bietet das zdi Netzwerk IST.Bochum sechs Mal am Tag verschiedene Workshops zum Thema Technik und Innovation an. Jeder Workshop hat nur eine begrenzte Teilnehmerzahl von 12 Personen. Alle Informationen zu den Workshops sowie die Möglichkeit zur verbindlichen Anmeldung finden interessierte Schülerinnen und Schüler auf der Messewebsite.



Weitere Infos unter: www.bim-was-geht.de und www.facebook.com/bim.wasgeht/

Diese Pressemitteilungen könnten Sie auch interessieren