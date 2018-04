Pressechefin Margit Dengler-Paar verlässt den Bob- und Schlittenverband

Margit Dengler-Paar (48), seit Oktober 2002 als Pressechefin für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland verantwortlich, hat nach den erfolgreichen Olympischen Winterspielen 2018 in PyeongChang auf eigenen Wunsch den Verband verlassen und möchte sich neuen beruflichen Herausforderungen widmen.



„Frau Dengler-Paar war über 15 Jahre für uns tätig und hat mit ihrer langjährigen Erfahrung die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Bob- und Schlittenverbandes für Deutschland professionalisiert. Als ehemalige deutsche Rennrodlerin war sie mit großem Engagement für die erfolgreiche Pressearbeit und die internationale Pressebetreuung während unserer Rennrodel-, Skeleton- und Bob-Weltcups und Events hier an der Deutsche Post Eisarena Königssee verantwortlich. Wir möchten uns für ihre Arbeit sehr herzlich bedanken und wünschen ihr für ihre berufliche und private Zukunft alles Gute“, erklärt Thomas Schwab, Vorstandsvorsitzender des BSD.



Als neue Pressesprecherin übernimmt ab sofort Heike Gruner (46) den Aufgabenbereich von Margit Dengler-Paar. Frau Gruner war von 2001 bis 2015 als Press & PR Managerin bei der Eurosport Media GmbH in München tätig und in dieser Funktion für die gesamte Programmkommunikation der TV Sender Eurosport und Eurosport 2 im deutschsprachigen Raum verantwortlich. Sie hat zahlreiche Sportevents kommunikativ begleitet und ist vor allem im Wintersport sehr gut vernetzt. Seit 2015 ist sie als freie Journalistin und PR-Beraterin tätig und hat zuletzt als Biathlon Mixed Zone Supervisor für das PyeongChang Organizing Committee bei den Olympischen Winterspielen 2018 gearbeitet.

