Münchener Investmentmarkt kommt in die Gänge

BNP Paribas Real Estate veröffentlicht Investmentzahlen fürs erste Halbjahr 2019

Nach einem eher verhaltenen Jahresauftakt mit gerade einmal 617 Mio. € Investmentumsatz im ersten Quartal zeigte sich der Münchener Investmentmarkt in den Folgemonaten mit fast 1,55 Mrd. € in gewohnter Stärke. Gegenüber dem außergewöhnlichen Halbjahresergebnis 2018 bleibt das Volumen zwar um rund 46 % zurück, dem guten zweiten Quartal ist es allerdings zu verdanken, dass zur Jahresmitte mit 2,16 Mrd. € sogar ein leicht überdurchschnittliches Ergebnis erzielt wurde (+8 %). Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.



Im bundesweiten Vergleich ordnet sich die bayrische Metropole hinter Berlin (5,24 Mrd. €), wo ein absoluter Rekord eingefahren wurde, und Frankfurt (2,34 Mrd. €) auf einem guten dritten Platz ein, was das grundsätzlich lebhafte Marktgeschehen bestätigt. „Gerade im großvolumigen Segment fehlte es allerdings an ausreichendem Angebot. Die Tatsache, dass die Anzahl der Investments in der langfristigen Betrachtung mit weniger als 50 Deals unterdurchschnittlich ausfällt, spricht aber auch für ein fehlendes Angebot auf breiter Front. Mit Abstand größte Transaktion im ersten Halbjahr ist der anteilige Verkauf des Siemens-Campus in Neuperlach. Aufgrund der im Vorjahresvergleich geringeren Dichte von Abschlüssen ab 50 Mio. € fällt das durchschnittliche Volumen pro Objekt mit 47 Mio. € fast 14 % niedriger aus als Mitte 2018“, sagt Stefan Bauer, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Münchener Niederlassungsleiter.



In welchem Maße Großabschlüsse fehlen, zeigt sich besonders mit Blick auf die Anzahl der verkauften Objekte: Wurden im ersten Halbjahr 2018 noch 27 Transaktionen über 50 Mio. € gezählt, sind es aktuell gerade einmal 10. Dementsprechend verringerte sich das Volumen der beiden Kategorien über 50 Mio. € erheblich, sodass sie mit 52 % (ab 100 Mio. €) bzw. knapp 16 % (50-100 Mio. €) auch anteilig unter dem Vorjahreswert liegen. Erheblich mehr floss dagegen in Objekte mit einem Volumen zwischen 25 und 50 Mio. €, die mehr als 19 % beitragen.



Wie im Vorjahr wird der Investmentmarkt von Bürotransaktionen dominiert, die rund zwei Drittel des Volumens generieren. Vergleichsweise stark schneidet zudem der Einzelhandel ab, auf den rund 15 % entfallen. Die diesbezüglichen mehr als 300 Mio. € beinhalten auch das Münchner Volumen aus der Übernahme der verbliebenen Galeria-Karstadt-Kaufhof-Anteile durch die Signa Holding, welche zudem wesentlich für den Portfoliobeitrag von 15 % sorgte. Im Logistiksegment konnten gleich mehrere Verkäufe im zweistelligen Millionenbereich verzeichnet werden, sodass dieser mit knapp 10 % die drittstärkste Assetklasse ist. In Hotels wurden weitere 4% investiert.



Auch wenn die Investments in München traditionell breit über das Marktgebiet gestreut sind, ist die aktuelle Verteilung ungewöhnlich und der Marktsituation geschuldet. Aufgrund des fehlenden Angebots in den zentralen Lagen weichen Investoren zunehmend auf die übrigen Teilmärkte aus. Die Tatsache, dass sie dezentral investieren, zeugt von ihrem hohen Vertrauen in den Münchener Markt. Zudem bieten diese Teilmärkte in der Regel höhere Renditen, was vor dem Hintergrund des gestiegenen Preisniveaus zusätzlich attraktiv ist. Am meisten zum Ergebnis haben mit rund 48 % die Nebenlagen beigetragen, Platz zwei teilen sich mit jeweils gut 21 % der Cityrand und die Peripherie. Lediglich die City bleibt mit unter 10 % im einstelligen Bereich.



Dass Investments in München, einem der stabilsten Märkte Deutschlands, für eine breite Käuferschicht interessant sind, zeigt sich auch an der Verteilung des Volumens nach Investorengruppen. Den ersten Platz belegen zur Jahresmitte Immobilien AGs/REITs mit gut einem Viertel und platzieren sich damit vor Spezialfonds mit knapp 23 %. Jeweils rund 15 % steuern Projektentwickler und Investment/Asset Manager bei. Hinter letzteren verbirgt sich eine große Bandbreite weiterer Anleger wie Versicherungen und Pensionskassen, für deren Rechnung sie agieren. Umfangreich am Ergebnis beteiligt waren darüber hinaus auch Immobilienunternehmen (knapp 9 %) und Privatanleger (6 %). Ausländische Investoren sind wie in den Vorjahren im bundesweiten Vergleich mit rund 30 % wie üblich unterrepräsentiert. Von den rund 650 Mio. €, die aus dem Ausland stammen, ist mit 71 % zudem der Großteil dem europäischen Ausland zuzuordnen.



Die starke Yield Compression der vergangenen Jahre hat sich verlangsamt. Lediglich bei Logistikassets ist im Vorjahresvergleich noch ein recht deutlicher Rückgang um 50 Basispunkte auf 3,90 % zu verzeichnen. Die Netto-Spitzenrendite für Büros hat bereits in der zweiten Jahreshälfte um 20 Basispunkte nachgegeben und ist seitdem stabil bei 2,80 %. Damit liegt sie gleichauf mit Geschäftshäusern in Highstreet-Lagen, die in der Spitze ebenfalls bei 2,80 % notieren.



Perspektiven



„Die im zweiten Quartal begonnene Marktbelebung dürfte sich im weiteren Jahresverlauf fortsetzen. Es befinden sich einige großvolumige Transaktionen vor dem Abschluss sowie weitere, umfangreiche Verkaufsprozesse, welche bis zum Jahresende abgeschlossen sein sollen, in der Vorbereitung. Nicht zuletzt spielt auch die gestiegene Bautätigkeit auf dem Büromarkt der Angebotsseite in die Hände. Nichtsdestotrotz dürfte der Rekordwert aus dem Vorjahr von 6,7 Mrd. € aufgrund des direkten Vergleichs der beiden ersten Halbjahre aller Voraussicht nach nicht eingestellt werden“, fasst Stefan Bauer die Perspektiven zusammen.

