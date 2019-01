München: Wieder unglaublich hoher Flächenumsatz auf dem Büromarkt

07.01.19

Die Erfolgsstory geht weiter: Mit 975.000 m² verfehlt der Münchener Büromarkt das 2017 aufgestellte Allzeithoch lediglich um 2 % und scheitert zum zweiten Mal hintereinander nur hauchdünn an der Schallmauer von einer Million. Wie dynamisch der Markt sich entwickelt hat, belegt auch die Tatsache, dass der zehnjährige Schnitt um fast ein Drittel übertroffen wurde. Dies ergibt der Büromarkt-Report 2019, den BNP Paribas Real Estate Ende Januar veröffentlichen wird.



„Angesichts dieser Zahlen überrascht es nicht, dass München im bundesweiten Vergleich wieder die Spitzenposition einnimmt und auch Berlin hinter sich gelassen hat. Zu den Gründen der sehr positiven Entwicklung gehören die guten konjunkturellen Rahmenbedingungen in München sowie die erfreulichen Zukunftsaussichten, nicht zuletzt aufgrund des Wachstums der Bevölkerung. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Anteil der Abschlüsse über 5.000 m² wie bereits im Vorjahr deutlich über dem langjährigen Schnitt liegt“, erläutert Stefan Bauer, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Münchener Niederlassungsleiter



Die Verteilung des Umsatzes über die Lagen hat sich zum Vorjahr kaum verändert und orientiert sich nach wie vor stark an der Flächenverfügbarkeit. Das Stadtgebiet trägt rund 78 % zum Ergebnis bei und bewegt sich damit in etwa im langfristigen Schnitt. Allerdings wurde die City, die in der Regel den meisten Umsatz generiert, als Spitzenreiter abgelöst. Mit knapp 15 % kommt sie nur noch auf Platz zwei. 2018 übernahm der Cityrand Süd mit 192.500 m² (20 %) diese Rolle. Verantwortlich hierfür sind mehrere Großabschlüsse, z. B. der Serviceplan Gruppe für innovative Kommunikation (38.500 m²), der Deutschen Postbank (16.900 m²) oder von Deloitte (13.100 m²). Dass etwa 28 % des Umsatzes außerhalb etablierter Büromarktzonen (übriges Stadtgebiet) stattfand, zeigt die Flächenknappheit in den bevorzugten Lagen.



Ein Umsatz nahe der Millionengrenze ist erwartungsgemäß nur mit einem hohen Anteil großer Vertragsabschlüsse zu erreichen. Wie bereits im Vorjahr haben diese auch 2018 einen wesentlichen Beitrag geleistet. Knapp 40 % des Ergebnisses resultieren aus Abschlüssen über 5.000 m², die damit etwa 10 Prozentpunkte mehr beisteuern als im langjährigen Durchschnitt. Mit Ausnahme der kleinsten Kategorie bis 200 m² kommen alle übrigen Größenklassen auf Anteile zwischen 12 und 18 %. Diese sehr ausgeglichene Verteilung unterstreicht die breite Nachfragebasis und den auf vielen Schultern ruhenden Erfolg des Münchener Büromarkts.



Auf Platz eins liegen traditionell die Verwaltungen von Produktionsunternehmen (17,5 %). Auch auf den Podiumsplätzen folgen mit den IuK-Technologien (fast 17 %) und der öffentlichen Verwaltung (ca. 11 %) zwei alte Bekannte, die in München seit Jahren eine wichtige Rolle spielen. Vervollständigt wird das Führungsquartett von den Beratungsgesellschaften (10 %). Zusammen sind diese vier Branchengruppen für lediglich 55 % des Resultats verantwortlich, der Rest entfällt auf die übrigen Branchen. Größere Umsatzbeiträge leisten Banken/ Finanzdienstleister (9 %), Medien und Werbung (8 %) sowie die an Bedeutung gewinnenden Coworking-Anbieter (6 %).



Der rasante Leerstandsabbau hat sich auch 2018 fortgesetzt und reduzierte sich um über 28 % (489.000 m²). Damit wird der niedrigste Wert seit 2002 erreicht, der gleichzeitig gut 60 % unter dem Durchschnitt der letzten zehn Jahre liegt. Noch dramatischer verlief die Entwicklung im Segment der modernen Leerstände, die um fast 46 % gesunken sind (97.000 m²) – so wenig wie seit 2001 nicht mehr. Der Anteil der Leerstände mit markt- und nachfragegerechter Ausstattung ist damit auf unter 20 % gefallen. Damit ist die Leerstandsquote im gesamten Marktgebiet auf 2,3 % gesunken und liegt deutlich unterhalb der benötigten Fluktuationsreserve. Noch dramatischer ist die Situation in der City, wo nur noch 9.500 m² moderne Leerstandsflächen verfügbar sind. Dies spiegelt sich auch in der Quote des Stadtgebiets wider, die mit nur noch 1,5 % sogar den Berliner Wert unterschreitet.



Die Flächen im Bau haben aufgrund der sehr angespannten Angebots-/Nachfragerelation deutlich zugelegt. Mit 1,23 Mio. m² liegen sie rund 31 % höher als im Vorjahr und damit auf dem höchsten Niveau der letzten 20 Jahre. Gleiches gilt für die hiervon dem Vermietungsmarkt noch zur Verfügung stehenden Flächen, die um gut 28 % zugenommen haben (489.000 m²). Allerdings relativieren sich diese Zahlen, wenn man das moderne Angebot analysiert: Addiert man die modernen Leerstände und die noch verfügbaren Bauflächen, liegt das marktgerechte Angebot bei 586.000 m² und damit gut 16 % unter dem langfristigen Durchschnitt und immerhin noch 3 % unter dem 10-Jahres-Schnitt. Gleichzeitig machen diese Flächen nur gut die Hälfte der aktuellen Jahresumsätze aus.



Der Mangel an Büroflächen, vor allem in zentralen und bevorzugten Lagen, bei gleichzeitig sehr hohen Flächenumsätzen schlägt sich in einem beschleunigten Mietpreisanstieg nieder. So ist die Höchstmiete innerhalb eine Jahres um gut 5 % auf 39 €/m² gestiegen. Aber auch die jeweiligen Top-Mieten in den einzelnen Büromarktzonen haben in ähnlicher Form zugelegt. Wie stark die angespannte Flächensituation sich auf die Mietentwicklung auswirkt, zeigt sich aber vor allem bei der Durchschnittsmiete, die in den letzten zwölf Monaten sogar um rund 10 % auf 18,90 €/m² angezogen hat. Da fast die Hälfte der aktuell im Bau befindlichen Flächen erst nach 2019 fertiggestellt wird, ist eine kurzfristige Entlastung des Marktes nicht in Sicht. Vor diesem Hintergrund wird sich der aktuelle Trend fortsetzen, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis die Spitzenmiete die 40 €/m²-Schwelle knacken wird.



Perspektiven 2019



Die Ampeln für den Münchener Büromarkt stehen auch 2019 weiter auf Grün. Trotz leicht gesenkter BIP-Prognosen wird die deutsche Wirtschaft weiter solide wachsen. „Davon sollte die bayerische Landeshauptstadt aufgrund ihrer zukunftsorientierten Wirtschaftsstruktur und stabilen Fundamentaldaten überproportional profitieren. Ein weiterer Rückgang der Arbeitslosigkeit bei gleichzeitig steigender Beschäftigung wird die Nachfrage auf dem Büromarkt weiter stimulieren. Vor diesem Hintergrund zeichnet sich auch für 2019 ein Flächenumsatz über 800.000 m² und damit deutlich über dem zehnjährigen Durchschnitt ab. Der Leerstand dürfte zumindest im ersten Halbjahr noch weiter sinken, bevor dem Markt gegen Ende des Jahres infolge einer steigenden Bautätigkeit und Fertigstellungzahlen etwas mehr neue, moderne Flächen zugeführt werden. Diese sukzessive Ausweitung des modernen Angebots ist aufgrund der aktuellen Marktengpässe zu begrüßen, wird aber zumindest 2019 noch nicht zu einer deutlichen Entspannung der Angebots-/Nachfragerelation führen“, prognostiziert Stefan Bauer.



