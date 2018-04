Berliner Büromarkt erzielt zweitbestes Ergebnis aller Zeiten

Der Berliner Büromarkt präsentierte sich im ersten Quartal 2018 erneut von seiner besten Seite und erzielte mit einem Flächenumsatz von 215.000 m² das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten. Gegenüber dem Vorjahr legt die Hauptstadt damit noch einmal um gut 13 % zu, sodass der langjährige Durchschnitt um fast 53 % übertroffen wird. Dies ergibt die Analyse von BNP Paribas Real Estate.



Doch trotz des hervorragenden Resultats kann Berlin München, wo 230.000 m² umgesetzt wurden, nicht einholen, positioniert sich im bundesweiten Vergleich aber deutlich vor Frankfurt (131.000 m²) auf dem zweiten Platz. „Besonders erfreulich ist die breit aufgestellte Nachfrage über alle Größenklassen. Dabei profitiert der Berliner Markt insbesondere von einer Vielzahl an Gesuchen über 10.000 m². Erfolgreich zum Abschluss kamen hier unter anderem die Großverträge des Deutschen Instituts für Normung e. V. über 14.400 m² und des zur Sparkasse gehörenden Unternehmens S-Service Partner über 14.300 m²“, sagt Jan Dohrwardt, Geschäftsführer der BNP Paribas Real Estate GmbH und Berliner Niederlassungsleiter.



Bei der Verteilung des Flächenumsatzes nach Branchen zeigt sich die wachsende Bedeutung der Digitalisierung. So legen Informations- und Kommunikationstechnologien gegenüber dem Vorjahr fast 12 Prozentpunkte zu, sodass auf sie mit rund 24 % der größte Anteil entfällt. Nennenswert ist in diesem Zusammenhang der Abschluss des Portalanbieters GetYourGuide Deutschland über 11.700 m². Zweistellige Prozentanteile tragen darüber hinaus noch Verwaltungen von Industrieunternehmen mit fast 13 % sowie Banken und Finanzdienstleister mit knapp 11 % zum Ergebnis bei. Mit etwas weniger als 10 % schließen sich Lobbyisten an. Auf die Gruppe Medien und Werbung sowie sonstige Dienstleistungen entfallen jeweils rund 9 %. Alle übrigen Branchen kommen in der Summe auf gut 25 %.



Der Leerstand hat sich aufgrund der sehr guten Nachfrage in den letzten Jahren massiv abgebaut, sodass sich die Lage am Berliner Büromarkt mehr und mehr zugespitzt hat. Die kurzfristig verfügbaren Flächen haben sich in den letzten 12 Monaten um fast ein Viertel auf 393.000 m² reduziert. Noch gravierender sieht es bei den modernen Flächen aus: Sie haben um ein Drittel abgenommen, wodurch nur noch 28 % des Volumens über die gefragteste Ausstattungsqualität verfügt. Großnutzer sind mittlerweile aufgrund der angespannten Angebotssituation gezwungen, auf Projektentwicklungen bzw. Refurbishments auszuweichen, da große zusammenhängende Flächen kaum noch am Markt verfügbar sind. Das knappe Flächenangebot spiegelt sich auch in der Leerstandsquote wider, die aktuell nur noch bei 2,0 % liegt.



Der Markt hat auf die gute Nachfrage reagiert und die Bautätigkeit hochgefahren. Aktuell befinden sich rund 557.000 m² im Bau und damit fast 90 % mehr als noch vor einem Jahr. Von den im Bau befindlichen Flächen sind jedoch nur noch etwas mehr als die Hälfte verfügbar. Zudem werden in den kommenden 12 Monaten lediglich 145.000 m² fertiggestellt, wovon dem Markt nur noch 45.000 m² zur Verfügung stehen. Vor diesem Hintergrund ist eine kurzfristige Entspannung nicht in Sicht. Darüber hinaus hat sich durch den starken Leerstandsabbau das insgesamt verfügbare Flächenangebot (Leerstand plus verfügbare Flächen im Bau) um fast 9 % reduziert und liegt bei 676.000 m².



Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage hat für ein Steigen der Spitzenmiete gesorgt. Mit 33 €/m² liegt sie fast 16 % über dem vergleichbaren Vorjahreswert. Zweistellige Zuwächse sind zudem in fast allen Teilmärkten zu beobachten. So haben die Höchstmieten in der Topcity um durchschnittlich 20 %, in der City um 21 %, im Cityrand um 27 % und in den Nebenlagen um 7 % zugelegt. Wie stark das Mietpreiswachstum ist, zeigt die Entwicklung der Durchschnittsmiete über den Gesamtmarkt, welche um über 13 % auf 20,40 €/m² gestiegen ist.



Perspektiven



„Aufgrund der vorliegenden Gesuche gehen wir von einem überdurchschnittlichen Gesamtjahresergebnis aus. Ob dabei ein neuer Rekord aufgestellt werden kann, bleibt aus heutiger Sicht jedoch noch abzuwarten. Vor dem Hintergrund der guten Nachfrage dürfte sich der Leerstand trotz der gestiegenen Bautätigkeit nochmals reduzieren und die Mieten weiter steigen“, so Jan Dohrwardt.

