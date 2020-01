Pressemitteilung BoxID: 783206 (BNP Paribas Real Estate Holding GmbH)

BNP Paribas Real Estate vermittelt mehr als 42.000 Quadratmeter Logistikfläche bei Berlin

Insgesamt acht Mietverträge über gut 42.700 Quadratmeter vermittelte das Logistics & Industrial Advisory-Team von BNP Paribas Real Estate in zwei Objekten des Projektentwicklers VGP. Im VGP Park Berlin-Wustermark in Halle B zogen auf einer Fläche von gut 29.500 Quadratmetern vier neue Mieter aus den Bereichen Onlinehandel und Logistikdienstleistungen ein. Weitere vier Mieter vermittelte BNPPRE in Ludwigsfelde im VGP Park Berlin. Dort wurden die Hallen A und G mit insgesamt rund 13.200 Quadratmetern bezogen. Genutzt werden sie von Produzenten, einem Eventausstatter und einem Logistikdienstleister.



VGP ist ein führender europäischer Anbieter qualitativ hochwertiger Logistik- und Gewerbeimmobilien. In Deutschland ist das Unternehmen bereits in neun Bundesländern mit insgesamt 27 Industrieparks tätig, darüber hinaus operiert die Gruppe in elf weiteren europäischen Ländern. Das Unternehmen setzt sich für Nachhaltigkeit ein, so entsprechen alle von der VGP gebauten Immobilien den Anforderungen für energieeffizientes und nachhaltiges Bauen. VGP wurde 1998 als Familienunternehmen in der Tschechischen Republik gegründet und beschäftigt rund 180 Mitarbeiter. Der Hauptsitz der Gruppe befindet sich im belgischen Antwerpen, die deutsche VGP Industriebau sitzt in Düsseldorf.



https://www.realestate.bnpparibas.de/presse/bnp-paribas-real-estate-vermittelt-mehr-als-42000-quadratmeter-logistikflaeche-bei-berlin

Für die oben stehenden Pressemitteilungen, das angezeigte Event bzw. das Stellenangebot sowie für das angezeigte Bild- und Tonmaterial ist allein der jeweils angegebene Herausgeber (siehe Firmeninfo bei Klick auf Bild/Meldungstitel oder Firmeninfo rechte Spalte) verantwortlich. Dieser ist in der Regel auch Urheber der Pressetexte sowie der angehängten Bild-, Ton- und Informationsmaterialien.

Die Nutzung von hier veröffentlichten Informationen zur Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Bitte klären Sie vor einer Weiterverwendung urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber. Bei Veröffentlichung senden Sie bitte ein Belegexemplar an service@lifepr.de.

(lifePR) (