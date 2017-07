MINI ist gerüstet für die Silk Way Rallye 2017

.



• Drei Crews aus der MINI Familie gehen bei der Silk Way Rallye 2017 an den Start.

• Die 14-tägige Silk Way Rallye 2017 führt über 9.559 Kilometer auf zwei Kontinenten.

• Yazeed Al Rajhi (KSA) und Bryce Menzies (USA) am Steuer des neuen MINI John Cooper Works Rally.



Die Silk Way Rallye 2017 kann beginnen. Drei Crews aus der MINI Familie werden bei der Rallye, die über 9.559 Kilometer durch drei Länder auf zwei Kontinenten führt, an den Start gehen. Die Silk Way Rallye 2017 – die zweitlängste Marathon-Rallye des Jahres nach der berühmten Rallye Dakar – beginnt am 7. Juli 2017. Die Eröffnungszeremonie findet erneut auf dem historischen Roten Platz in der russischen Metropole Moskau statt, die Siegerehrung folgt am 22. Juli in Xi’an, der Hauptstadt der Provinz Shaanxi in Zentralchina. Dazwischen liegen 14 Tage spektakulären Rennsports, nur am 16. Juli legt das Teilnehmerfeld einen Ruhetag ein.



42,6 Prozent der insgesamt 9.559 Kilometer langen Route werden als Special Stages auf Zeit gefahren. Hier benötigen die Crews Speed, Fahrkönnen, Navigationsgeschick und oft auch starke Nerven. Nicht zu vergessen ist die Ausdauer: Im vergangenen Jahr führte die Silk Way Rallye die Teilnehmer in atemberaubende Landschaften, aber auch in einige der entlegensten Regionen mit äußerst schwierigen Bedingungen.



Die MINI Familie ist bei der Silk Way Rallye 2017 mit drei Crews vertreten: zwei aus dem X-raid Team und eine private Crew, die unter dem Banner des G-Energy Teams fährt. Alle drei Paarungen sind erfahren und in der Welt des Cross-Country-Rally-Sports, der Rally Raid und des Baja-Sports äußerst respektiert.



Yazeed Al Rajhi (KSA) ist bei der Silk Way Rallye kein Unbekannter. Gemeinsam mit seinem Stammbeifahrer Timo Gottschalk (GER) beeindruckte er, als er 2016 mit MINI bei der Silk Way Rallye antrat. Das Duo beendete das anstrengende Rennen nach zwei Etappensiegen auf dem zweiten Gesamtrang.



Dieses Jahr wird Al Rajhi in Moskau mit dem neuen MINI John Cooper Works Rally in die Silk Way Rallye starten – Gottschalk ist jedoch nicht an seiner Seite. Der deutsche Beifahrer kuriert noch eine Verletzung aus, und die MINI Familie, die anderen Teilnehmer sowie die Fans dieses unglaublichen Sports wünschen ihm eine schnelle Genesung.



Neben Al Rajhi nimmt bei der Silk Way Rallye im #101 MINI John Cooper Works Rally des X-raid Teams ein anderes erfahrenes Mitglied der MINI Familie Platz: Tom Colsoul (BEL). Colsoul ist in der aktuellen Saison 2017 als Beifahrer von Jakub Przygonski (POL) erfolgreich im FIA Cross Country Rally World Cup unterwegs. Die beiden fahren dort für das Orlen Team und belegen derzeit den zweiten Rang der Gesamtwertung.



Al Rajhi: „Dies ist unsere zweite Teilnahme an der Silk Way Rallye. Unsere Premiere bei diesem Rennen 2016 war eine besondere und einzigartige Erfahrung, und wir konnten uns am Ende den zweiten Platz sichern. Diese Rallye besteht aus den unterschiedlichsten Arten von Prüfungen, eine ist interessanter als die andere. Das Terrain variiert zwischen Dünen und Schotter. Die Etappen sind hart und sehr lang, eine geht über 908 Kilometer. All das macht den besonderen Reiz der Silk Way Rallye aus.“



„Ich rechne damit, dass der Wettbewerb noch härter und enger wird als im vergangenen Jahr, aber wir sind gut gerüstet – Crew, Servicemannschaft, Auto – und bereit für den Angriff auf das Podium. Unser Auto ist optimal für die Wüsten der Silk Way Rallye: der MINI John Cooper Works Rally ist ein starkes Auto, auf das man sich in schwierigen Situationen verlassen kann. Ich hoffe, dass bis zum Schluss alles gut läuft.“



Im zweiten MINI John Cooper Works Rally des X-raid Teams (#105) treten im Rahmen der Entwicklungsarbeit für die Rallye Dakar 2018 Bryce Menzies und Beifahrer Peter Mortensen an. Die beiden US-Amerikaner sind Newcomer bei der Silk Way Rallye. Das Duo freut sich darauf, wieder ein Teil der MINI Familie zu sein und ist gespannt auf das Spektakel, den Wettbewerb und die technischen Anforderungen, die bei einer Langstreckenrallye außerhalb der USA auf sie warten.



Nachdem er verletzungsbedingt seinen Start bei der diesjährigen Rallye Dakar absagen musste, hat Menzies hart für seine Rückkehr in den Langstreckensport trainiert. Gemeinsam sind Bryce und der Navigationsexperte Mortensen ein starkes Duo, das man auf der Rechnung haben sollte. Dies zeigte sich im vergangenen Jahr deutlich, als Menzies bei seinen ersten Rennen mit MINI sehr gute Ergebnisse einfuhr, unter anderem bei ausgewählten Läufen des FIA Cross Country Rally World Cup.



Menzies: „Ich freue mich wirklich sehr auf die diesjährige Silk Way Rallye. Es gibt kein besseres Rennen, um sich für die Dakar vorzubereiten, und entsprechend werde ich diese Rallye angehen. Pete und ich haben das Navigieren trainiert, da dies vor allem auf den späteren Etappen der Rallye wichtig wird, wenn es in die Dünen geht. Wir sind gespannt, wie gut wir uns schlagen werden. Doch auch abseits des Renngeschehens fiebere ich diesem Abenteuer schon entgegen, denn eines Tages kann ich meinen Kindern davon erzählen, wie ich in einem MINI ein Rennen von Russland nach China gefahren bin.“



Die langjährigen MINI Familienmitglieder Vladimir Vasilyev (RUS) und Konstantin Zhiltsov (RUS) nehmen bei der Silk Way Rallye ebenfalls das Podium ins Visier. Sie bringen nicht nur viel Erfahrung mit, sondern kennen auch die ersten Etappen dieses Rennens bestens.



Bei der Silk Way Rallye 2016 fuhr das starke russische Duo mit seinem G-Energy Team MINI ALL4 Racing konstant in die Top-3 der Etappenwertungen und sicherte sich am Ende den dritten Gesamtrang. In diesem Jahr ändert sich für die beiden nur die Startnummer: Sie fahren wieder im berühmten allradgetriebenen MINI ALL4 Racing des G-Energy Teams, dieses Mal aber mit der Nummer 102.



